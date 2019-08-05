Суд арестовал блогера Синицу за призывы к насилию над детьми силовиков

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Пресненский суд Москвы до 3 октября арестовал Владислава Синицу, которого обвиняют в распространении в соцсетях призывов к насилию над детьми сотрудников Росгвардии, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

По версии следствия, сообщение с таким содержанием 30-летний житель Люберец опубликовал в твиттере под псевдонимом Макс Стеклов.

Его обвиняют по статье "Возбуждение ненависти либо вражды с применением насилия или с угрозой его применения".

На заседании представитель СУ по Центральному административному округу столичного главка СК рассказал, что Синица "признает факт размещения высказываний, побуждающих ненависть к сотрудникам Росгвардии и их детям и родственникам, однако вину не признает".

Следователь также сообщил, что блогер при задержании "пытался сломать свой телефон". Синицу проверяют на причастность к другим преступлениям.