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РИА Новости

Суд арестовал блогера Синицу за призывы к насилию над детьми силовиков

Вчера, 17:34
37683
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБлогер Владислав Синица на заседании Пресненского суда города Москвы
Блогер Владислав Синица на заседании Пресненского суда города Москвы
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Пресненский суд Москвы до 3 октября арестовал Владислава Синицу, которого обвиняют в распространении в соцсетях призывов к насилию над детьми сотрудников Росгвардии, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
По версии следствия, сообщение с таким содержанием 30-летний житель Люберец опубликовал в твиттере под псевдонимом Макс Стеклов.
Несанкционированное акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
4 августа, 20:05
Ветеран "Альфы" назвал провокацией призывы к насилию над детьми силовиков
Его обвиняют по статье "Возбуждение ненависти либо вражды с применением насилия или с угрозой его применения".
На заседании представитель СУ по Центральному административному округу столичного главка СК рассказал, что Синица "признает факт размещения высказываний, побуждающих ненависть к сотрудникам Росгвардии и их детям и родственникам, однако вину не признает".
Следователь также сообщил, что блогер при задержании "пытался сломать свой телефон". Синицу проверяют на причастность к другим преступлениям.
Не согласованный с властями Москвы митинг прошел 27 июля у здания мэрии. Его организовали незарегистрированные кандидаты в депутаты Мосгордумы. В ходе несанкционированной акции за различные нарушения задержали 1074 человека. СК возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
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РосгвардияСледственный комитет РФМоскваРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Надо дать по максимуму и ещё добавить. Не важно какого политика ты поддерживаешь ,детей трогать нельзя !!!!!!!!!!
5 августа, 17:45
mmaxin8585
315200026
Надеюсь ему вкатают пару-тройку лет сна на нарах, говорят, хорошо помогает очищать сознание.
5 августа, 17:37
Northern F0x
287400226
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