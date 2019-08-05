Верхняя палата парламента Индии одобрила отмену особого статуса Кашмира

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Совет штатов (верхняя палата парламента Индии) принял законопроект, представленный министром внутренних дел Индии Амитом Шахом, который отменяет закрепленный в конституции страны особый статус индийского штата Джамму и Кашмир, сообщает издание Совет штатов (верхняя палата парламента Индии) принял законопроект, представленный министром внутренних дел Индии Амитом Шахом, который отменяет закрепленный в конституции страны особый статус индийского штата Джамму и Кашмир, сообщает издание Hindu

Ранее сообщалось, что президент Индии Рам Натх Ковинд подписал указ об отмене особого статуса штата. Соответствующий законопроект был представлен в парламент.

Согласно газете, за принятие законопроекта проголосовали 125 членов палаты, 61 были против, один человек воздержался.

Во вторник законопроект будет рассмотрен в нижней палате парламента (Лок сабха).

Особый статус региона закреплен в 370 статье конституции Индии. Эта статья среди прочего требует обязательного одобрения большей части принятых парламентом Индии законов в местной ассамблее. Согласно предложению правительства, по административно-территориальному делению Джамму и Кашмир станет отдельной союзной территорией с законодательным органом. Предполагается, что статус союзной территории получит также область Ладакх, в настоящее время входящая в состав Джамму и Кашмира. Союзные территории, в отличие от штатов, где есть местный кабинет министров, управляются непосредственно федеральным правительством.