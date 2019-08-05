Красноярск готов принять людей, эвакуированных из-за ЧП на военном складе

КРАСНОЯРСК, 5 авг - РИА Новости. Красноярск готов принять людей, эвакуированных после ЧП на военном складе под Ачинском, сообщили РИА Новости в мэрии краевой столицы.
По данным правительства региона, в 17.00 (13.00 мск) на складе хранения артиллерийских боеприпасов в войсковой части произошел пожар и взрывы. Идет эвакуация жителей близлежащих деревень. Кроме того, жители Ачинска на личном транспорте эвакуируются в сторону Красноярска.
"Если будет необходимость, готовы размещать эвакуированных. Информации о количестве пока нет, но социальные центры и другие объекты готовы для этого", - сказал представитель мэрии.
В краевом управлении МВД сообщили, что в связи с чрезвычайным происшествием в поселке Каменка Ачинского района автодорога Ачинск - Назарово перекрыта для движения всех видов транспорта. Объезд данного участка необходимо осуществлять по автодороге Р-255 со стороны Мариинска через населенные пункты Тяжинский – Тисуль – Тамбара, Назарово. Со стороны Красноярска через поселок Козулька – Подсосное – Сахапта - Назарово. Со стороны Ужура по автодороге Ачинск – Ужур – Троицкое, через п. Степной – п. Сахапта – п. Козулька. В сторону Мариинска – через Ужур – Шарыпово – Тяжинский.