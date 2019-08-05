Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-05T17:31Z
https://ria.ru/20190805/1557187599.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155718/18/1557181812_0:368:1581:1257_1036x0_80_0_0_6c384986bb373e5270290ae110960bfd.jpg
РИА Новости

Красноярск готов принять людей, эвакуированных из-за ЧП на военном складе

Вчера, 17:31
3961
© сообщество "Подслушано в Ачинске" в сети ВКонтактеВзрыв в Ачинском районе Красноярского края. Стоп-кадр видео очевидца
Взрыв в Ачинском районе Красноярского края. Стоп-кадр видео очевидца
© сообщество "Подслушано в Ачинске" в сети ВКонтакте
КРАСНОЯРСК, 5 авг - РИА Новости. Красноярск готов принять людей, эвакуированных после ЧП на военном складе под Ачинском, сообщили РИА Новости в мэрии краевой столицы.
По данным правительства региона, в 17.00 (13.00 мск) на складе хранения артиллерийских боеприпасов в войсковой части произошел пожар и взрывы. Идет эвакуация жителей близлежащих деревень. Кроме того, жители Ачинска на личном транспорте эвакуируются в сторону Красноярска.
Взрыв в Ачинском районе Красноярского края. Стоп-кадр видео очевидца
Вчера, 17:18
Момент взрыва боеприпасов на военном складе под Ачинском попал на видео
"Если будет необходимость, готовы размещать эвакуированных. Информации о количестве пока нет, но социальные центры и другие объекты готовы для этого", - сказал представитель мэрии.
В краевом управлении МВД сообщили, что в связи с чрезвычайным происшествием в поселке Каменка Ачинского района автодорога Ачинск - Назарово перекрыта для движения всех видов транспорта. Объезд данного участка необходимо осуществлять по автодороге Р-255 со стороны Мариинска через населенные пункты Тяжинский – Тисуль – Тамбара, Назарово. Со стороны Красноярска через поселок Козулька – Подсосное – Сахапта - Назарово. Со стороны Ужура по автодороге Ачинск – Ужур – Троицкое, через п. Степной – п. Сахапта – п. Козулька. В сторону Мариинска – через Ужур – Шарыпово – Тяжинский.
200230
Обсудить 0
ЧП на военном складе в Красноярском краеКрасноярскПроисшествия
Рекомендуем
Взрыв в Ачинском районе Красноярского края. Стоп-кадр видео очевидца
В Красноярском крае прогремел взрыв на территории воинской части
РИА
Новости
Молоточек судьи
В Волгограде осудили экс-судью, сбившую насмерть двух человек
Взрыв в Ачинском районе
Экстренные службы назвали причину пожара в воинской части под Красноярском
Взрыв на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края
Жители Ачинска покидают город после взрыва на складе
Лента
новостей
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Шесть автомобилей столкнулись на внутренней стороне МКАД
Губернатор Красноярского края Александр Усс
Красноярский губернатор не исключил разрастания пожара на военном складе
Взрыв на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края
При взрыве на военном складе в Красноярском крае пострадали восемь человек
Взрыв на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края
Очевидец рассказал о повреждениях в Ачинске из-за взрыва в военной части
Момент взрыва на военном складе в Красноярской области попал на видео
Момент взрыва на военном складе под Красноярском попал на видео
Взрыв на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края
Энергетики ввели в Ачинском районе режим повышенной готовности
Взрыв в Ачинском районе Красноярского края. Стоп-кадр видео очевидца
На складе боеприпасов под Ачинском прекратились взрывы
Взрыв в Ачинском районе Красноярского края. Стоп-кадр видео очевидца
Жителей Ачинска попросили готовиться к эвакуации из-за ЧП в воинской части
Взрыв на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края
Осколки после взрыва на складе под Ачинском разлетаются в радиусе 15 км
Взрыв в Ачинском районе Красноярского края. Стоп-кадр видео очевидца
В Ачинске проходит экстренное заседание штаба из-за ЧП на военном складе
Взрыв на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края
Взрывы на военном складе не угрожают жителям Ачинска, заявили в мэрии
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:25АвтоВАЗ сообщил о росте продаж в России с начала года
09:21Глава Приамурья поручил ускорить выплаты пострадавшим от паводка
09:17Под Таманью два человека погибли при столкновении легковушки с грузовиком
09:17Эксперт оценил ежегодные потери Франции из-за российского продэмбарго
09:16Госслужащие попросили увеличить им командировочные
09:14В Ачинске открыли пункт приема для пострадавших после ЧП на военном складе
09:12Около 16 тысяч человек эвакуировали после взрывов на складе под Ачинском
09:11Дело о гибели Стенина предварительно квалифицировали как убийство
09:10Ил-76 совершил разведку над местом пожара на арсенале под Ачинском
09:09На Дальнем Востоке за сутки сгорело свыше 15 тысяч гектаров леса
09:08В США нашли подлодку, пропавшую почти 80 лет назад
09:07В Торонто семь человек пострадали при стрельбе в ночном клубе
09:07В ДНР определили предварительный круг подозреваемых в гибели Стенина
09:00Ученые нашли способ снизить количество пожаров в горнопромышленных районах
09:00Прорыв в биоинженерии: найден способ управлять токсичностью наночастиц
09:00"Кому нужен чистый воздух в тюрьме": как бизнес будет следить за экологией
08:57На берегу Байкала закрыли детский палаточный лагерь из-за антисанитарии
08:54В Минобороны назвали сроки ликвидации пожара на складе под Ачинском
08:51В Азербайджане более 70 человек отравились на свадьбе
08:46Китай примет ответные меры в случае размещения американских ракет в АТР
Лента новостейМолния