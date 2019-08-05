Красноярск готов принять людей, эвакуированных из-за ЧП на военном складе

КРАСНОЯРСК, 5 авг - РИА Новости. Красноярск готов принять людей, эвакуированных после ЧП на военном складе под Ачинском, сообщили РИА Новости в мэрии краевой столицы.

По данным правительства региона, в 17.00 (13.00 мск) на складе хранения артиллерийских боеприпасов в войсковой части произошел пожар и взрывы. Идет эвакуация жителей близлежащих деревень. Кроме того, жители Ачинска на личном транспорте эвакуируются в сторону Красноярска.

"Если будет необходимость, готовы размещать эвакуированных. Информации о количестве пока нет, но социальные центры и другие объекты готовы для этого", - сказал представитель мэрии.