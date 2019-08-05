В Гонконге демонстранты начали атаковать правоохранителей

ПЕКИН, 5 авг - РИА Новости. Демонстранты в Гонконге поджигают полицейские участки, бросают в правоохранителей бутылки с зажигательной смесью и блокируют дороги, следует из заявления полиции и сообщений местных СМИ.

"Большая группа протестующих блокируют дороги и поджигают различные объекты, представляя серьезную угрозу всем, кто пользуется дорогой. Протестующие окружают и атакуют полицейские участки, бросают предметы с зажигательной смесью, наносят ущерб служебным помещениям", - говорится в заявлении полиции.

Полиция призвала протестующих немедленно прекратить все незаконные действия. В заявлении отмечается, что правоохранительные органы применяют минимум силы для разгона протестующих.

По данным газеты South China Morning Post , около восьми вечера протестующие бросили в сотрудников полиции, у которых был перерыв, сначала кирпичи, а потом бутылку с зажигательной смесью. Протестующие изрисовали здание одного из полицейских участков и подожгли ворота. Кроме того, они подожгли дерево возле зданий, где проживают полицейские и их семьи, забросали кирпичами первый этаж и выбили стекла.

Возле одного из причалов протестующие сняли с флагштока государственный флаг Китая и выбросили его в воду.

В настоящее время демонстрации и столкновения продолжаются по всему городу, тысячи демонстрантов оккупировали дороги и мосты, блокируя движение автотранспорта. Полиция применяет слезоточивый газ и резиновые пули.

СМИ сообщают, что жители домов бросают на протестующих различные предметы из окон. Кроме того, водитель грузовика протаранил баррикады, установленные демонстрантами на дороге.

Противники законопроекта об экстрадиции утром в понедельник парализовали все транспортное сообщение в Гонконге, в том числе и движение экспрессов в международный аэропорт. После полудня они собрались в семи районах города и начали полномасштабную кампанию несотрудничества.