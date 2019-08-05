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РИА Новости

В Гонконге демонстранты начали атаковать правоохранителей

Вчера, 17:29
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© REUTERS / Tyrone SiuУчастники протеста в Гонконге
Участники протеста в Гонконге
© REUTERS / Tyrone Siu
ПЕКИН, 5 авг - РИА Новости. Демонстранты в Гонконге поджигают полицейские участки, бросают в правоохранителей бутылки с зажигательной смесью и блокируют дороги, следует из заявления полиции и сообщений местных СМИ.
"Большая группа протестующих блокируют дороги и поджигают различные объекты, представляя серьезную угрозу всем, кто пользуется дорогой. Протестующие окружают и атакуют полицейские участки, бросают предметы с зажигательной смесью, наносят ущерб служебным помещениям", - говорится в заявлении полиции.
Полиция призвала протестующих немедленно прекратить все незаконные действия. В заявлении отмечается, что правоохранительные органы применяют минимум силы для разгона протестующих.
По данным газеты South China Morning Post, около восьми вечера протестующие бросили в сотрудников полиции, у которых был перерыв, сначала кирпичи, а потом бутылку с зажигательной смесью. Протестующие изрисовали здание одного из полицейских участков и подожгли ворота. Кроме того, они подожгли дерево возле зданий, где проживают полицейские и их семьи, забросали кирпичами первый этаж и выбили стекла.
Возле одного из причалов протестующие сняли с флагштока государственный флаг Китая и выбросили его в воду.
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В настоящее время демонстрации и столкновения продолжаются по всему городу, тысячи демонстрантов оккупировали дороги и мосты, блокируя движение автотранспорта. Полиция применяет слезоточивый газ и резиновые пули.
СМИ сообщают, что жители домов бросают на протестующих различные предметы из окон. Кроме того, водитель грузовика протаранил баррикады, установленные демонстрантами на дороге.
Противники законопроекта об экстрадиции утром в понедельник парализовали все транспортное сообщение в Гонконге, в том числе и движение экспрессов в международный аэропорт. После полудня они собрались в семи районах города и начали полномасштабную кампанию несотрудничества.
В Гонконге уже третий месяц не прекращаются массовые акции протеста, в последние две недели они сопровождаются постоянными ожесточенными столкновениями демонстрантов с полицией.
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