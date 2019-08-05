Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-05T17:29Z
https://ria.ru/20190805/1557187484.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/rsport/112964/96/1129649670_0:157:2822:1744_1036x0_80_0_0_411b2dbc4a42dea5d50f7b8e7b37eb2c.jpg
РИА Новости

Клинцевич назвал сроки и условия разработки в России РСМД

Вчера, 17:29
575
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. России понадобится не менее одного-двух лет для разработки ракет средней и меньшей дальности в случае получения информации о том, что США обладают такими ракетами, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
"Обвинения американцев в том, что такими ракетами Россия уже располагает, абсолютно не состоятельны. На то, чтобы разработать ракеты такого класса, понадобится год, скорее два", - сказал Клинцевич.
Он подчеркнул, что РФ пойдёт на разработку таких ракет только в случае получения информации, что США начали производство этих ракет.
По словам сенатора, пока этого не произойдёт, рубежи России будут защищать ракеты морского базирования "Калибр".
Ракетный комплекс Искандер-М
Вчера, 17:12
Путин рассказал, как ответит Россия на производство РСМД США
Второго августа прекратил действие ДРСМД. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, и пока американская администрация не объявила, намерен ли Вашингтон его продлевать. Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что СНВ-3 вряд ли будет продлен, поскольку имеет недостатки. Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что готова это обсудить. Президент США Дональд Трамп заявил о желании выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и Соединенными Штатами. В Пекине, однако, эту идею отвергли.
2110101
Обсудить 0
Выход США из договора о РСМДФранц КлинцевичРоссияСШАБезопасность
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. 5 августа 2019
Путин: выход США из ДРСМД зачеркнул усилия по избежанию военного конфликта
РИА
Новости
Газокомпрессорная станция в Закарпатской области Украины
Офис Зеленского изучит ситуацию с транзитом газа из России после 2019 года
Зенитно-ракетный комплекс С-400 на российской авиабазе Хмеймим в Сирии
Выпущенные по "Хмеймиму" снаряды боевиков упали в Руайсэд Афиф
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ. 5 августа 2019
Путин рассказал, как Россия ответит на выход США из ДРСМД
Лента
новостей
Вильнюс
Российское посольство ответило на слова главы МИД Литвы о событиях в Москве
В Венесуэле сбили два самолета с наркотиками
Взлетно-посадочная полоса на авиабазе Хмеймим в Сирии
Боевики выпустили в направлении Хмеймима три реактивных снаряда
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
Британия хочет ограничить полномочия России в ПАСЕ
Несанкционированная акция в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы
Один из фигурантов дела о массовых беспорядках скрылся и объявлен в розыск
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД. 5 августа 2019
Рябков объяснил, почему США вышли из ДРСМД
Несанкционированное акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
Суд арестовал нанесшего травму омоновцу участника незаконной акции в Москве
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков проводит брифинг по тематике Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
Рябков рассказал об ответе России на развертывание ракетных систем США
Блогер Владислав Синица на заседании Пресненского суда города Москвы
Суд арестовал блогера Синицу за призывы к насилию над детьми силовиков
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
Косачев рассказал об ответе России на размещение США ракет у союзников
Флаг России в ресторане отеля на побережье Коста-Дорада в Испании
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:33Экс-главу аэропорта Якутска посадили за взятки "на благородные цели"
09:33Итальянские фермеры рассказали о последствиях от российского продэмбарго
09:25АвтоВАЗ сообщил о росте продаж в России с начала года
09:21Глава Приамурья поручил ускорить выплаты пострадавшим от паводка
09:17Под Таманью два человека погибли при столкновении легковушки с грузовиком
09:17Эксперт оценил ежегодные потери Франции из-за российского продэмбарго
09:16Госслужащие попросили увеличить им командировочные
09:14В Ачинске открыли пункт приема для пострадавших после ЧП на военном складе
09:12Около 16 тысяч человек эвакуировали после взрывов на складе под Ачинском
09:11Дело о гибели Стенина предварительно квалифицировали как убийство
09:10Ил-76 совершил разведку над местом пожара на арсенале под Ачинском
09:09На Дальнем Востоке за сутки сгорело свыше 15 тысяч гектаров леса
09:08В США нашли подлодку, пропавшую почти 80 лет назад
09:07В Торонто семь человек пострадали при стрельбе в ночном клубе
09:07В ДНР определили предварительный круг подозреваемых в гибели Стенина
09:00Ученые нашли способ снизить количество пожаров в горнопромышленных районах
09:00Прорыв в биоинженерии: найден способ управлять токсичностью наночастиц
09:00"Кому нужен чистый воздух в тюрьме": как бизнес будет следить за экологией
08:57На берегу Байкала закрыли детский палаточный лагерь из-за антисанитарии
08:54В Минобороны назвали сроки ликвидации пожара на складе под Ачинском
Лента новостейМолния