Хибла Герзмава выступит на "Спасской башне-2019"

МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Народная артистка России Хибла Герзмава выступит в рамках вечерних представлений фестиваля "Спасская башня-2019", рассказали РИА Новости в оргкомитете фестиваля.

"Выступление оперной дивы на Красной площади состоится 27 и 28 августа. Аккомпанировать Хибле Герзмаве будет Центральный военный оркестр Министерства обороны Российской Федерации под управлением начальника оркестра заслуженного артиста РФ, полковника Сергея Дурыгина", - говорится в сообщении.

Организаторы не стали раскрывать, что именно исполнит певица.

В 2018 году Хибла Герзмава впервые выступила на международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня" – в дуэте с солистом Бурятского государственного академического театра оперы и балета, заслуженным артистом Монголии и Республики Бурятия Ариунбаатаром Ганбаатаром.

В этом году фестиваль "Спасская башня" пройдет на Красной площади с 23 августа по 1 сентября.