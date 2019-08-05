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РИА Новости
Фестиваль "Спасская башня"

Хибла Герзмава выступит на "Спасской башне-2019"

Вчера, 17:25
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© Фото предоставлено Дирекцией фестиваля "Спасская башня"Народная артистка России Хибла Герзмава
Народная артистка России Хибла Герзмава
© Фото предоставлено Дирекцией фестиваля "Спасская башня"
МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Народная артистка России Хибла Герзмава выступит в рамках вечерних представлений фестиваля "Спасская башня-2019", рассказали РИА Новости в оргкомитете фестиваля.

"Выступление оперной дивы на Красной площади состоится 27 и 28 августа. Аккомпанировать Хибле Герзмаве будет Центральный военный оркестр Министерства обороны Российской Федерации под управлением начальника оркестра заслуженного артиста РФ, полковника Сергея Дурыгина", - говорится в сообщении.

Организаторы не стали раскрывать, что именно исполнит певица.
В 2018 году Хибла Герзмава впервые выступила на международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня" – в дуэте с солистом Бурятского государственного академического театра оперы и балета, заслуженным артистом Монголии и Республики Бурятия Ариунбаатаром Ганбаатаром.
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В этом году фестиваль "Спасская башня" пройдет на Красной площади с 23 августа по 1 сентября.
Медиагруппа "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством фестиваля.
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Фестиваль "Спасская башня"Москва
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