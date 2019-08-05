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РИА Новости

Трамп назвал массовые расстрелы людей в Техасе и Огайо "атакой на нацию"

Вчера, 17:25
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что шокирован массовыми расстрелами людей в Техасе и Огайо. По его словам, это является атакой на нацию и преступлением против человечества.
"На этих выходных более 80 человек были ранены и убиты в результате двух отвратительных атак. Мы всегда будем на их стороне (жертв стрельбы - ред.), и никогда это не забудем. Это является атакой на нашу нацию и преступлением против всего человечества", - сказал он.
Трамп отметил, что "шокирован" произошедшим. "Первая леди и я присоединяемся ко всем американцам в их горе и молитвах по жертвам, их семьям и выжившим", - добавил президент США.
В субботу 21-летний мужчина открыл стрельбу в супермаркете в городе Эль Пасо на границе с Мексикой. В результате атаки были убиты 20 человек, более 20 получили ранения. Стрелок был задержан, его подозревают в расовой ненависти и обвиняют в терроризме. В тот же день в ночь на воскресенье еще девять человек были убиты в результате стрельбы у ночного бара в городе Дэйтон в штате Огайо. Полиции в течение менее чем минуты удалось застрелить нападавшего, им оказался 24-летний местный житель, в числе убитых его сестра. Мотивы стрелявшего выясняются. Инцидент в Дэйтоне стал 251 случаем массовой стрельбы в США с начала года.
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Стрельба в торговом центре в Эль-ПасоДональд ТрампСШАВ мире
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