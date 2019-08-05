Трамп назвал массовые расстрелы людей в Техасе и Огайо "атакой на нацию"

ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что шокирован массовыми расстрелами людей в Техасе и Огайо. По его словам, это является атакой на нацию и преступлением против человечества.

"На этих выходных более 80 человек были ранены и убиты в результате двух отвратительных атак. Мы всегда будем на их стороне (жертв стрельбы - ред.), и никогда это не забудем. Это является атакой на нашу нацию и преступлением против всего человечества", - сказал он.

Трамп отметил, что "шокирован" произошедшим. "Первая леди и я присоединяемся ко всем американцам в их горе и молитвах по жертвам, их семьям и выжившим", - добавил президент США.