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РИА Новости

Горнякам из Донецкой области пообещали выплатить долги по зарплате

Вчера, 17:23
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкШахтеры
Шахтеры
© РИА Новости / Сергей Аверин
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КИЕВ, 5 авг - РИА Новости. Горнякам шахты "Кураховская" в Донецкой области Украины пообещали в ближайшее время выплатить долги по заработной плате, сообщил в понедельник глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
Ранее в понедельник Волынец сообщил, что около 100 работников шахты "Кураховская" проводят шествие из города Горняк к зданию объединения "Селидовуголь" в городе Селидово Донецкой области с требованием погасить задолженность по заработной плате.
"Заместитель председателя Донецкой областной государственной администрации Вадим Филашкин во время встречи с горняками шахты "Кураховская" госпредприятия "Селидовуголь" заверил, что в ближайшее время задолженность по заработной плате будет выплачена, и попросил два дня на решение этого вопроса", - написал Волынец на своей странице в Facebook.
Первого августа Волынец сообщал, что задолженность по зарплатам горняков государственных украинских шахт составляет почти 40 миллионов долларов. Горняки не раз устраивали митинги в Киеве и областях, требуя выплаты долгов по заработной плате и протестуя против намерений властей закрыть ряд шахт.
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