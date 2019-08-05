Горнякам из Донецкой области пообещали выплатить долги по зарплате

КИЕВ, 5 авг - РИА Новости. Горнякам шахты "Кураховская" в Донецкой области Украины пообещали в ближайшее время выплатить долги по заработной плате, сообщил в понедельник глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Ранее в понедельник Волынец сообщил, что около 100 работников шахты "Кураховская" проводят шествие из города Горняк к зданию объединения "Селидовуголь" в городе Селидово Донецкой области с требованием погасить задолженность по заработной плате.

"Заместитель председателя Донецкой областной государственной администрации Вадим Филашкин во время встречи с горняками шахты "Кураховская" госпредприятия "Селидовуголь" заверил, что в ближайшее время задолженность по заработной плате будет выплачена, и попросил два дня на решение этого вопроса", - написал Волынец на своей странице в Facebook