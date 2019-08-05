На Белорусской АЭС начала работу миссия МАГАТЭ

МИНСК, 5 авг - РИА Новости. Миссия МАГАТЭ по рассмотрению вопросов эксплуатационной безопасности начала работу в Белоруссии, сообщила в понедельник пресс-служба министерства энергетики страны.

"Миссия МАГАТЭ по рассмотрению вопросов эксплуатационной безопасности (Pre-OSART) 5 августа 2019 года начала работу на Белорусской АЭС", - отмечается в сообщении.

По данным Минэнерго, "целью данной миссии является подтверждение готовности государственного предприятия "Белорусская АЭС" как эксплуатирующей организации к вводу станции в эксплуатацию и дальнейшей надежной и безопасной эксплуатации энергоблоков".

В ведомстве пояснили, что команда экспертов МАГАТЭ рассмотрит 10 аспектов, в том числе "Лидерство и управление на предприятии", "Эксплуатация АЭС, ее техническое обслуживание", "Техническая поддержка эксплуатации АЭС", "Обучение и квалификация персонала", "Радиационная защита, химия, обмен опытом эксплуатации", "Управление авариями, аварийное планирование и реагирование" и другие.

Работа миссии продлится до 22 августа, уточнили в пресс-службе.

Миссия МАГАТЭ Pre-OSART в соответствии с регламентом агентства проводится для строящихся и вводимых в эксплуатацию АЭС до загрузки ядерного топлива.