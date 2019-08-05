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РИА Новости
Ядерные технологии

На Белорусской АЭС начала работу миссия МАГАТЭ

Вчера, 17:22
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© Sputnik / Виктор ТолочкоУказатель на строящуюся Белорусскую АЭС
Указатель на строящуюся Белорусскую АЭС
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 5 авг - РИА Новости. Миссия МАГАТЭ по рассмотрению вопросов эксплуатационной безопасности начала работу в Белоруссии, сообщила в понедельник пресс-служба министерства энергетики страны.
"Миссия МАГАТЭ по рассмотрению вопросов эксплуатационной безопасности (Pre-OSART) 5 августа 2019 года начала работу на Белорусской АЭС", - отмечается в сообщении.
По данным Минэнерго, "целью данной миссии является подтверждение готовности государственного предприятия "Белорусская АЭС" как эксплуатирующей организации к вводу станции в эксплуатацию и дальнейшей надежной и безопасной эксплуатации энергоблоков".
В ведомстве пояснили, что команда экспертов МАГАТЭ рассмотрит 10 аспектов, в том числе "Лидерство и управление на предприятии", "Эксплуатация АЭС, ее техническое обслуживание", "Техническая поддержка эксплуатации АЭС", "Обучение и квалификация персонала", "Радиационная защита, химия, обмен опытом эксплуатации", "Управление авариями, аварийное планирование и реагирование" и другие.
Работа миссии продлится до 22 августа, уточнили в пресс-службе.
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Миссия МАГАТЭ Pre-OSART в соответствии с регламентом агентства проводится для строящихся и вводимых в эксплуатацию АЭС до загрузки ядерного топлива.
БелАЭС строится рядом с городом Островец в Гродненской области, в 50 километрах от столицы соседней Литвы. Генподрядчиком строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Первый энергоблок станции планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, второй - в 2020 году.
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Ядерные технологииБелАЭС (Белорусская АЭС)МАГАТЭБелоруссияВ мире
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