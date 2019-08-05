Первый замглавы МЧС вылетел к горящему в Красноярском крае военному складу

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян вылетел к месту пожара в Ачинском районе Красноярского края, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
"Александр Чуприян вылетел на место пожара в Ачинском районе", - сказал собеседник агентства.
По данным правительства края, в 17.00 (13.00 мск) на складе хранения артиллерийских боеприпасов в войсковой части, расквартированной в 5 километрах от поселка Каменка Ачинского района, произошел пожар и взрывы. Идет эвакуация жителей близлежащих деревень.