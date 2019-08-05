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РИА Новости

Первый замглавы МЧС вылетел к горящему в Красноярском крае военному складу

Вчера, 17:21
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© сообщество "Подслушано в Ачинске" в сети ВКонтактеВзрыв в Ачинском районе Красноярского края. Стоп-кадр видео очевидца
Взрыв в Ачинском районе Красноярского края. Стоп-кадр видео очевидца
© сообщество "Подслушано в Ачинске" в сети ВКонтакте
Взрыв в Ачинском районе Красноярского края. Стоп-кадр видео очевидца
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян вылетел к месту пожара в Ачинском районе Красноярского края, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
"Александр Чуприян вылетел на место пожара в Ачинском районе", - сказал собеседник агентства.
По данным правительства края, в 17.00 (13.00 мск) на складе хранения артиллерийских боеприпасов в войсковой части, расквартированной в 5 километрах от поселка Каменка Ачинского района, произошел пожар и взрывы. Идет эвакуация жителей близлежащих деревень.
Взрыв в Ачинском районе Красноярского края. Стоп-кадр видео очевидца
Вчера, 17:18
Момент взрыва боеприпасов на военном складе под Ачинском попал на видео
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ЧП на военном складе в Красноярском краеМЧСАлександр ЧуприянКрасноярский крайПроисшествия
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