Первый замглавы МЧС вылетел к горящему в Красноярском крае военному складу

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян вылетел к месту пожара в Ачинском районе Красноярского края, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

"Александр Чуприян вылетел на место пожара в Ачинском районе", - сказал собеседник агентства.