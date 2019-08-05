Саратовский экс-полицейский, сбивший пешехода, признал вину

САРАТОВ, 5 авг – РИА Новости. Бывший полицейский в Саратове признал вину в совершении ДТП, в результате которого погиб пожилой мужчина, расследование дела завершено, сообщило в понедельник областное управление СК РФ.

Ранее главк МВД по области сообщил, что поздним вечером 12 июня сотрудник полиции за рулем ВАЗ-2112 на проспекте 50 лет Октября на нерегулируемом пешеходном переходе сбил пожилого мужчину, который скончался на месте. Следователи завели уголовное дело.

"В ходе предварительного следствия обвиняемый полностью признал вину в инкриминируемом деянии. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения", - говорится в сообщении.

Экс-полицейский обвиняется по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека". Ему грозит до 4 лет заключения.