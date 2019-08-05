Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-05T17:16Z
https://ria.ru/20190805/1557187049.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:76:1887:1137_1036x0_80_0_0_7013fc1e7eee97b7c62c4e98461abe08.jpg
РИА Новости

Саратовский экс-полицейский, сбивший пешехода, признал вину

Вчера, 17:16
171
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
САРАТОВ, 5 авг – РИА Новости. Бывший полицейский в Саратове признал вину в совершении ДТП, в результате которого погиб пожилой мужчина, расследование дела завершено, сообщило в понедельник областное управление СК РФ.
Ранее главк МВД по области сообщил, что поздним вечером 12 июня сотрудник полиции за рулем ВАЗ-2112 на проспекте 50 лет Октября на нерегулируемом пешеходном переходе сбил пожилого мужчину, который скончался на месте. Следователи завели уголовное дело.
"В ходе предварительного следствия обвиняемый полностью признал вину в инкриминируемом деянии. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения", - говорится в сообщении.
Экс-полицейский обвиняется по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека". Ему грозит до 4 лет заключения.
В пресс-службе регионального главка МВД сообщили РИА Новости, что фигурант дела уволен из органов внутренних дел за проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел, а его непосредственным руководителям грозит строгая дисциплинарная ответственность.
Автомобиль Следственного комитета РФ
6 июня, 18:28
В Элисте полицейские убили женщину и спрятали тело в трубу
100100
Обсудить 0
СаратовПроисшествия
Рекомендуем
Несанкционированная акция в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы
Один из фигурантов дела о массовых беспорядках скрылся и объявлен в розыск
РИА
Новости
Шахтеры
Горнякам из Донецкой области пообещали выплатить долги по зарплате
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК опроверг данные о гибели школьника в драке с десантником в Подмосковье
Вид через иллюминатор самолета
В Петербурге женщина-пилот не смогла вылететь в рейс до погашения долга
Лента
новостей
Врач станции скорой медицинской помощи
На Кубани будут судить бывшего врача из-за ошибки, повлекшей смерть девочки
Поезд Сапсан
Следователи изучают видео с камер после гибели зацепера на "Сапсане"
Владислав Синица в Пресненском суде. 5 августа 2019
Блогер Синица признал, что размещал призывы к насилию над детьми силовиков
Участники протеста в Гонконге
В Гонконге демонстранты начали атаковать правоохранителей
Вильнюс
Российское посольство ответило на слова главы МИД Литвы о событиях в Москве
Взрыв на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края
Один человек пропал после взрывов на военном складе под Ачинском
Полиция Египта
К взрыву машины в Каире причастно движение "Хасам", заявили в полиции
Прокуратура
В Курганской области будут судить женщину, оставившую детей в горящем доме
Город цивилизации майя Коба
Города майя вели "тотальную войну" друг против друга, выяснили ученые
Солист группы Rammstein Тилль Линдеманн на международном музыкальном фестивале ЖАРА в Баку
Тилль Линдеманн не уехал из России после шоу
Советник генерального директора Газпром межрегионгаз Рауль Арашуков, бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, генеральный директор ООО Газпром межрегионгаз Астрахань Руслан Арашуков, обвиняемые в мошенничестве, в Басманном суде города Москвы. 27 июня 2019
Мосгорсуд оставил в СИЗО Арашукова, его отца и кузена
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:33Экс-главу аэропорта Якутска посадили за взятки "на благородные цели"
09:33Итальянские фермеры рассказали о последствиях от российского продэмбарго
09:25АвтоВАЗ сообщил о росте продаж в России с начала года
09:21Глава Приамурья поручил ускорить выплаты пострадавшим от паводка
09:17Под Таманью два человека погибли при столкновении легковушки с грузовиком
09:17Эксперт оценил ежегодные потери Франции из-за российского продэмбарго
09:16Госслужащие попросили увеличить им командировочные
09:14В Ачинске открыли пункт приема для пострадавших после ЧП на военном складе
09:12Около 16 тысяч человек эвакуировали после взрывов на складе под Ачинском
09:11Дело о гибели Стенина предварительно квалифицировали как убийство
09:10Ил-76 совершил разведку над местом пожара на арсенале под Ачинском
09:09На Дальнем Востоке за сутки сгорело свыше 15 тысяч гектаров леса
09:08В США нашли подлодку, пропавшую почти 80 лет назад
09:07В Торонто семь человек пострадали при стрельбе в ночном клубе
09:07В ДНР определили предварительный круг подозреваемых в гибели Стенина
09:00Ученые нашли способ снизить количество пожаров в горнопромышленных районах
09:00Прорыв в биоинженерии: найден способ управлять токсичностью наночастиц
09:00"Кому нужен чистый воздух в тюрьме": как бизнес будет следить за экологией
08:57На берегу Байкала закрыли детский палаточный лагерь из-за антисанитарии
08:54В Минобороны назвали сроки ликвидации пожара на складе под Ачинском
Лента новостейМолния