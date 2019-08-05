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РИА Новости

В Минобороны опровергли утверждения о гибели военного при ЧП на складе

Вчера, 17:11
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© РИА Новости / сообщество "Подслушано в Ачинске" в сети ВКонтакте / Перейти в фотобанкВзрыв на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края
Взрыв на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края
© РИА Новости / сообщество "Подслушано в Ачинске" в сети ВКонтакте
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Взрыв на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Источник в Минобороны РФ опроверг утверждения о гибели военнослужащего в результате пожара на военном складе в Красноярском крае.
"Ни одного военнослужащего не погибло", - сказал он журналистам.
Специальная техника МЧС РФ
Вчера, 15:41
"Как на войне". Очевидцы о взрывах в воинской части под АчинскомВ Красноярском крае прогремел взрыв на территории воинской части, сообщается о четырех пострадавших, в том числе ребенке. В эфире радио Sputnik жители Ачинска, который находится в двадцати километрах от части, рассказали об обстановке в городе.
Ранее в правительстве края сообщили, что в 17.00 (13.00 мск) на складе хранения артиллерийских боеприпасов в войсковой части, расквартированной в 5 километрах от поселка Каменка Ачинского района, произошел пожар и взрывы. Губернатор вылетел на место ЧП. Идет эвакуация жителей близлежащих деревень. Некоторые СМИ сообщили о погибшем в результате пожара военнослужащем.
Момент взрыва на военном складе в Красноярской области попал на видео
Вчера, 16:20
Момент взрыва на военном складе под Красноярском попал на видео
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