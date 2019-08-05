Синоптики рассказали, как долго в Москве продержится дождливая погода

"Начиная с завтрашнего дня температура в столичном регионе будет расти. И в середине недели приблизится к своим средним многолетним значениям, в четверг мы рассчитываем на повышение температуры до 20-25 градусов", - сказала Волосюк.

"Все предварительные расчеты до конца второй декады августа, до 20 августа, говорят о том, что возврата таких холодов, которые накрыли Москву в минувшие дни, уже не будет, температурный режим будет близок к средним многолетним значениям, но дождей будет достаточно много. Сказать, что будет солнце и плюс 25-30, такого не будет. Будут отдельные дни без дождей, когда температура будет повышаться до 22-27 градусов, но в принципе дождей достаточно много, и они, конечно, влияют на температуру", - сказала Волосюк.