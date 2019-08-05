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РИА Новости

Синоптики рассказали, как долго в Москве продержится дождливая погода

Вчера, 17:11
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкИностранная туристка на Манежной площади
Иностранная туристка на Манежной площади
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Со вторника в Москве начнет постепенно теплеть, но рассчитывать на по-настоящему летнюю погоду в ближайшее время не стоит - дожди будут идти в столице до 20-х чисел августа, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
Она отметила, что понедельник станет заключительным в череде аномально холодных дней.
"Начиная с завтрашнего дня температура в столичном регионе будет расти. И в середине недели приблизится к своим средним многолетним значениям, в четверг мы рассчитываем на повышение температуры до 20-25 градусов", - сказала Волосюк.
Однако, по ее словам, рассчитывать на сильное потепление и настоящую летнюю погоду не приходится, дожди продолжатся в столице как минимум до 20-х чисел августа.
"Все предварительные расчеты до конца второй декады августа, до 20 августа, говорят о том, что возврата таких холодов, которые накрыли Москву в минувшие дни, уже не будет, температурный режим будет близок к средним многолетним значениям, но дождей будет достаточно много. Сказать, что будет солнце и плюс 25-30, такого не будет. Будут отдельные дни без дождей, когда температура будет повышаться до 22-27 градусов, но в принципе дождей достаточно много, и они, конечно, влияют на температуру", - сказала Волосюк.
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