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РИА Новости

Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага

Вчера, 17:07
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© David PlasterФлаг России в ресторане отеля на побережье Коста-Дорада в Испании
Флаг России в ресторане отеля на побережье Коста-Дорада в Испании
© David Plaster
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Украинский интернет-пользователь под ником David Plaster рассказал о "международном скандале" из-за российского флага в отеле в испанском городе Салоу.
Несколько украинских семей заметили российский флаг в ресторане гостиницы. Они потребовали убрать его, чтобы "не чувствовать себя ужасно во время ужина". Однако администратор отеля отказал им, добавив, что его позиция — это позиция всей Испании.
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"Администратор, очевидно, оказался горячим сторонником российской политики", — написал Plaster в фейсбуке.
После этого сотрудники отеля попросили российских туристов объяснить правила заведения украинцам, которые, по словам автора поста, были "шокированы" этим. Однако на этом череда "унижений" не закончилась.
"Чтобы ярче продемонстрировать пренебрежение к гражданам Украины, на развлекательном вечере у бассейна отеля аниматоры начали исполнять русские песни военных лет", — отметил Plaster.
Возмущенные украинцы потребовали от туроператора переселить их в другой отель из-за "оскорблений и травли", но в ответ получили штраф за снятие брони.
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Популярные комментарии
Зачем в гостях устанавливать свои порядки?Хотя таких "больных" единицы,но складывается общая картина о стране.
5 августа, 17:12
АААлекс. А.
595313006
ой я не можу с них :D
5 августа, 17:12
APAlex PSH
2642101007
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