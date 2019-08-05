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РИА Новости

Офис Зеленского изучит ситуацию с транзитом газа из России после 2019 года

Вчера, 17:02
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция в Закарпатской области Украины
Газокомпрессорная станция в Закарпатской области Украины
© РИА Новости / Стрингер
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Газокомпрессорная станция в Закарпатской области Украины. Архивное фото
КИЕВ, 5 авг – РИА Новости. Офис президента Украины изучает ситуацию относительно транзита газа из РФ после 2019 года, следует из ответа на запрос агентства "Украинские новости".
Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года. Пока определенности относительно их будущего нет. Вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович в июне сообщал, что договорился с главой Минэнерго РФ Александром Новаком планировать следующую трехстороннюю встречу на сентябрь. В среду газета "Ведомости" написала, что Шефчович предложил провести эту встречу 16 сентября в Брюсселе.
Станция переработки газа в Харьковской области Украины
2 августа, 15:12
Эксперт: транзит газа через Украину ждет очень сложная судьбаГлава "Нафтогаза" обвинил Россию в невыполнении обещаний, данных канцлером Германии Ангелой Меркель. В эфире радио Sputnik доцент РАНХиГС при Президенте России Кира Сазонова рассказала, с чем, по ее мнению, связаны эти заявления.
"С июля 2019 года в офисе президента Украины ведется работа по изучению ситуации, которая сложилась в связи с окончанием контракта между НАК "Нафтогаз Украины" и ПАО "Газпром", по результатам которой будет разработана совместная государственная позиция", - говорится в документе.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на то, что Нафтогазу и "Газпрому" удастся договориться о продолжении транзита газа РФ по украинской территории в сентябре.
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