Офис Зеленского изучит ситуацию с транзитом газа из России после 2019 года

КИЕВ, 5 авг – РИА Новости. Офис президента Украины изучает ситуацию относительно транзита газа из РФ после 2019 года, следует из ответа на запрос агентства "Украинские новости".

Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года. Пока определенности относительно их будущего нет. Вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович в июне сообщал, что договорился с главой Минэнерго РФ Александром Новаком планировать следующую трехстороннюю встречу на сентябрь. В среду газета "Ведомости" написала, что Шефчович предложил провести эту встречу 16 сентября в Брюсселе.

"С июля 2019 года в офисе президента Украины ведется работа по изучению ситуации, которая сложилась в связи с окончанием контракта между НАК "Нафтогаз Украины" и ПАО "Газпром", по результатам которой будет разработана совместная государственная позиция", - говорится в документе.