Офис Зеленского изучит ситуацию с транзитом газа из России после 2019 года

КИЕВ, 5 авг – РИА Новости. Офис президента Украины изучает ситуацию относительно транзита газа из РФ после 2019 года, следует из ответа на запрос агентства "Украинские новости".
Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года. Пока определенности относительно их будущего нет. Вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович в июне сообщал, что договорился с главой Минэнерго РФ Александром Новаком планировать следующую трехстороннюю встречу на сентябрь. В среду газета "Ведомости" написала, что Шефчович предложил провести эту встречу 16 сентября в Брюсселе.
2 августа, 15:12Эксперт: транзит газа через Украину ждет очень сложная судьбаГлава "Нафтогаза" обвинил Россию в невыполнении обещаний, данных канцлером Германии Ангелой Меркель. В эфире радио Sputnik доцент РАНХиГС при Президенте России Кира Сазонова рассказала, с чем, по ее мнению, связаны эти заявления.
"С июля 2019 года в офисе президента Украины ведется работа по изучению ситуации, которая сложилась в связи с окончанием контракта между НАК "Нафтогаз Украины" и ПАО "Газпром", по результатам которой будет разработана совместная государственная позиция", - говорится в документе.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на то, что Нафтогазу и "Газпрому" удастся договориться о продолжении транзита газа РФ по украинской территории в сентябре.