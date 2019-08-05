Путин: выход США из ДРСМД зачеркнул усилия по избежанию военного конфликта

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. США, выйдя из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), перечеркнули многолетние усилия, направленные на снижение вероятности военного конфликта, в том числе с использованием ядерного оружия, говорится в заявлении президента РФ Владимира Путина.

"Вместо вдумчивого обсуждения проблем международной безопасности США просто перечеркнули многолетние усилия, направленные на снижение вероятности масштабного военного конфликта, в том числе с использованием ядерного оружия", - цитирует текст заявления Путина пресс-служба Кремля.

Второго августа прекратил действие ДРСМД. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.