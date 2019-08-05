Росгвардия усилила наряды в Красноярском крае рядом с местом взрыва

КРАСНОЯРСК, 5 авг - РИА Новости. Росгвардия усилила наряды в Ачинске, вблизи которого произошел взрыв в воинской части, сообщили РИА Новости в управлении Росгвардии по региону.
"В Ачинске усиленные наряды обеспечивают порядок. Наряды Росгвардии будут работать в усиленном режиме по охране порядка и имущества граждан. Также наряды нацелены на помощь гражданам в связи с ЧП", - сказал собеседник агентства.
Ранее в правительстве края сообщили, что в 17.00 (13.00 мск) на складе хранения артиллерийских боеприпасов в войсковой части, расквартированной в 5 километрах от поселка Каменка Ачинского района, произошел пожар и взрывы. Губернатор вылетел на место ЧП. Идет эвакуация жителей близлежащих деревень.