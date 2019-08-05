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РИА Новости

Росгвардия усилила наряды в Красноярском крае рядом с местом взрыва

Вчера, 17:00
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© РИА Новости / сообщество "Подслушано в Ачинске" в сети ВКонтакте / Перейти в фотобанкВзрыв на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края
Взрыв на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края
© РИА Новости / сообщество "Подслушано в Ачинске" в сети ВКонтакте
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КРАСНОЯРСК, 5 авг - РИА Новости. Росгвардия усилила наряды в Ачинске, вблизи которого произошел взрыв в воинской части, сообщили РИА Новости в управлении Росгвардии по региону.
"В Ачинске усиленные наряды обеспечивают порядок. Наряды Росгвардии будут работать в усиленном режиме по охране порядка и имущества граждан. Также наряды нацелены на помощь гражданам в связи с ЧП", - сказал собеседник агентства.
Ранее в правительстве края сообщили, что в 17.00 (13.00 мск) на складе хранения артиллерийских боеприпасов в войсковой части, расквартированной в 5 километрах от поселка Каменка Ачинского района, произошел пожар и взрывы. Губернатор вылетел на место ЧП. Идет эвакуация жителей близлежащих деревень.
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