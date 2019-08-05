Росгвардия усилила наряды в Красноярском крае рядом с местом взрыва

Взрыв на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края

КРАСНОЯРСК, 5 авг - РИА Новости. Росгвардия усилила наряды в Ачинске, вблизи которого произошел взрыв в воинской части, сообщили РИА Новости в управлении Росгвардии по региону.

"В Ачинске усиленные наряды обеспечивают порядок. Наряды Росгвардии будут работать в усиленном режиме по охране порядка и имущества граждан. Также наряды нацелены на помощь гражданам в связи с ЧП", - сказал собеседник агентства.