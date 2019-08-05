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РИА Новости

Блогер Синица признал, что размещал призывы к насилию над детьми силовиков

Вчера, 16:57
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© РИА Новости / Алексей КуденкоВладислав Синица в Пресненском суде. 5 августа 2019
Владислав Синица в Пресненском суде. 5 августа 2019
© РИА Новости / Алексей Куденко
Владислав Синица в Пресненском суде. 5 августа 2019
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Представитель следствия рассказал в суде, что житель Подмосковья Владислав Синица признал, что разместил в соцсети призывы к насилию в отношении детей правоохранителей.
В Пресненском суде Москвы в понедельник решается вопрос об аресте обвиняемого. Обвинение ему предъявлено по пункту "а" части второй статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды с применением насилия или с угрозой его применения).
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"Он (Синица) признает факт размещения высказываний, побуждающих ненависть к сотрудникам Росгвардии и их детям и родственникам, однако вину не признает", — сказал следователь в суде, отметив, что при задержании обвиняемый "пытался сломать свой телефон".
Представитель следствия также отметил, что Синица "проверяется на причастность к другим преступлениям". "Изъяты его телефоны, техника, которая будет изучена на предмет причастности к иным преступлениям", — сказал следователь.
В Москве 27 июля прошел не согласованный с властями митинг. В ходе несанкционированной акции за различные нарушения были задержаны 1074 человека. Следственный комитет возбудил по факту этих событий уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
После этого один из пользователей сети под ником Макс Стеклов опубликовал в соцсети сообщение, в котором фактически призвал к насильственным действиям в отношении детей правоохранителей. Это вызвало резонанс среди пользователей соцсетей и ответную реакцию.
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