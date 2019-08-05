Блогер Синица признал, что размещал призывы к насилию над детьми силовиков

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Представитель следствия рассказал в суде, что житель Подмосковья Владислав Синица признал, что разместил в соцсети призывы к насилию в отношении детей правоохранителей.

В Пресненском суде Москвы в понедельник решается вопрос об аресте обвиняемого. Обвинение ему предъявлено по пункту "а" части второй статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды с применением насилия или с угрозой его применения).

"Он (Синица) признает факт размещения высказываний, побуждающих ненависть к сотрудникам Росгвардии и их детям и родственникам, однако вину не признает", — сказал следователь в суде, отметив, что при задержании обвиняемый "пытался сломать свой телефон".

Представитель следствия также отметил, что Синица "проверяется на причастность к другим преступлениям". "Изъяты его телефоны, техника, которая будет изучена на предмет причастности к иным преступлениям", — сказал следователь.

В Москве 27 июля прошел не согласованный с властями митинг. В ходе несанкционированной акции за различные нарушения были задержаны 1074 человека. Следственный комитет возбудил по факту этих событий уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.