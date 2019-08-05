ОАЭ показали, чем первый космонавт страны будет питаться на МКС

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Космический центр имени Мухаммеда бен Рашида в понедельник продемонстрировал арабские национальные блюда, которыми будет питаться на Международной космической станции (МКС) первый космонавт ОАЭ Хаззаа аль-Мансури.

Аль-Мансури отправится на МКС 25 сентября на пилотируемом корабле "Союз МС-15" вместе с россиянином Олегом Скрипочкой и американкой Джессикой Меир. Он пробудет на станции восемь дней и возвратится на Землю 3 октября на "Союзе МС-12" вместе с россиянином Алексеем Овчининым и американцем Ником Хейгом.

For the first time in history, Emirati food including madrooba, saloona, and balaleet will be available onboard the International Space Station for the first Emirati astronaut. pic.twitter.com/utws481tuz — MBR Space Centre (@MBRSpaceCentre) 5 августа 2019 г.

На своей странице в Twitter центр опубликовал фотографии, как аль-Мансури вместе со своим дублером Султаном аль-Нейади дегустирует блюда. Также приводятся снимки самих блюд: мадруба (основной ингредиент - курица) в тубе; салуна (жаркое из ягнятины с овощами) и балалит (вермишель с яичным омлетом) - в алюминиевых банках.

Ранее в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости, сообщалось, что российская компания "Лаборатория космического питания" произведет халяльные (правильно приготовленная и дозволенная мусульманам пища) национальные продукты питания для космонавта ОАЭ. Блюда арабской кухни планируется приготовить к середине августа.