Кандидат в президенты истерически рассмеялся, комментируя бойню в США

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии и уроженец Эль-Пасо Бето О'Рурк нервно рассмеялся, комментируя стрельбу в Техасе. Видео его выступления размещено на ютьюбе.

На пресс-конференции в Лас-Вегасе политик выразил соболезнования семьям погибших и заявил, что отменит поездку в Калифорнию и отправится в свой родной город. При этом во время выступления Бето О'Рурк несколько раз пытался подавить смех.

"Я очень опечален и мне чрезвычайно тяжело думать об этом", — заявил он, улыбаясь и активно жестикулируя.

В комментариях жители США довольно резко отреагировали на эмоции политика.

"Ему "очень сложно" говорить об этом, однако на его лице широкая улыбка и он хихикает", — написал WTF M8

"Он смеется, потому что считает, что это оживит его "мертвую" кампанию", — считает MrVhatever

"Увидев это, я почти убедился, что он социопат", — отметил B-utifulBruiser

"Отстраните его от участия в выборах сейчас же", — призвал Josh Lopez

При этом некоторые пользователи встали на сторону политика, объяснив его необычное поведение истерической реакцией на стресс.

"В состоянии стресса я делаю то же самое. Это просто защитный механизм", — пояснил Coconut Head

В прошедшие выходные в США произошло три случая стрельбы по толпе людей. В субботу в торговом центре Walmart в Эль-Пасо мужчина застрелил 20 человек, 26 ранены, многие из них в тяжелом состоянии. Позже еще один злоумышленник открыл огонь в Дейтоне, штат Огайо. В результате погибли десять человек, включая стрелка, еще 27 пострадали. Другой инцидент случился той же ночью в Чикаго. Местное подразделение телеканала NBC со ссылкой на представителей полиции сообщило, что семь человек получили ранения в результате стрельбы, которую неизвестный открыл в парке на детской площадке.