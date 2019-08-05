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РИА Новости

Каждый пятый водитель считает, что лихачей не остановят никакие меры

Вчера, 16:58
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© Fotolia / sa4e4ekДорожное движение
Дорожное движение
© Fotolia / sa4e4ek
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Почти 21% водителей в России считает, что лихачей на дорогах не остановят никакие меры, рассказали в ГИБДД России со ссылкой на проведенное ведомством исследование.
"Мнения респондентов разделились примерно поровну: 28,5% высказались за лишение прав особо злостных нарушителей. За проведение в большем масштабе разъяснительной работы и наоборот, что все меры бесполезны и убежденных лихачей ничего не остановит, проголосовали 21,4% и 20,9% соответственно", - рассказали в Госавтоинспекции.
Кроме этого, в пятерку самых популярных вариантов борьбы с превышениями скорости вошли технические средства контроля и принудительного снижения скорости, а также повышенные штрафы.
"Практически 15% участников исследования выступает за применение большего числа технических средств контроля и принудительного снижения скорости (камер фотовидеофиксации, искусственных неровностей, сужение полос и прочее)", - рассказали в ГИБДД. Добавляется, что 14,2% респондентов считают необходимым "существенно повысить штрафы, особенно за неоднократные нарушения", для любителей превысить скорость.
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Исследование проводилось с 10 июля по 2 августа 2019 года на сайте Госавтоинспекции МВД России, участие в нем приняли 22,5 тысячи человек.
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