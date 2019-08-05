Каждый пятый водитель считает, что лихачей не остановят никакие меры

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Почти 21% водителей в России считает, что лихачей на дорогах не остановят никакие меры, рассказали в ГИБДД России со ссылкой на проведенное ведомством исследование.

"Мнения респондентов разделились примерно поровну: 28,5% высказались за лишение прав особо злостных нарушителей. За проведение в большем масштабе разъяснительной работы и наоборот, что все меры бесполезны и убежденных лихачей ничего не остановит, проголосовали 21,4% и 20,9% соответственно", - рассказали в Госавтоинспекции.

Кроме этого, в пятерку самых популярных вариантов борьбы с превышениями скорости вошли технические средства контроля и принудительного снижения скорости, а также повышенные штрафы.

"Практически 15% участников исследования выступает за применение большего числа технических средств контроля и принудительного снижения скорости (камер фотовидеофиксации, искусственных неровностей, сужение полос и прочее)", - рассказали в ГИБДД. Добавляется, что 14,2% респондентов считают необходимым "существенно повысить штрафы, особенно за неоднократные нарушения", для любителей превысить скорость.