Ачинский комбинат "Русала" остановил работу из-за взрывов на военном складе

"Как на войне". Очевидцы о взрывах в воинской части под Ачинском В Красноярском крае прогремел взрыв на территории воинской части, сообщается о четырех пострадавших, в том числе ребенке. В эфире радио Sputnik жители Ачинска, который находится в двадцати километрах от части, рассказали об обстановке в городе.