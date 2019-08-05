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РИА Новости

Ачинский комбинат "Русала" остановил работу из-за взрывов на военном складе

Вчера, 16:51
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© сообщество "Подслушано в Ачинске" в сети ВКонтактеВзрыв в Ачинском районе Красноярского края. Стоп-кадр видео очевидца
Взрыв в Ачинском районе Красноярского края. Стоп-кадр видео очевидца
© сообщество "Подслушано в Ачинске" в сети ВКонтакте
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Ачинский глиноземный комбинат остановил работу в связи со взрывами на военном складе в Красноярском крае, сообщил РИА Новости представитель "Русала", владеющего комбинатом.
"В связи со сложившейся ситуацией на АГК создан штаб для оперативного реагирования. Для обеспечения безопасности сотрудников было принято решение остановить все работы и эвакуировать сотрудников. На комбинате оставлен лишь минимальный персонал, необходимый для обеспечения безопасности предприятия", - сообщил РИА Новости представитель "Русала".
Специальная техника МЧС РФ
Вчера, 15:41
"Как на войне". Очевидцы о взрывах в воинской части под АчинскомВ Красноярском крае прогремел взрыв на территории воинской части, сообщается о четырех пострадавших, в том числе ребенке. В эфире радио Sputnik жители Ачинска, который находится в двадцати километрах от части, рассказали об обстановке в городе.
Ранее в правительстве края сообщили, что в 17.00 (13.00 мск) на складе хранения артиллерийских боеприпасов в войсковой части, расквартированной в 5 километрах от поселка Каменка Ачинского района, произошел пожар и взрывы. Губернатор вылетел на место ЧП. Идет эвакуация жителей близлежащих деревень.
Ачинский глиноземный комбинат "Русала" мощностью 1,069 миллиона тонн глинозема в год запущен в эксплуатацию в 1970 году, является крупнейшим глиноземным предприятием России. По данным "Русала", численность персонала комбината составляет около 3,7 тысячи человек.
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