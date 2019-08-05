Путин рассказал, как Россия ответит на выход США из ДРСМД

Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ. 5 августа 2019

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза из-за выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Ключевые заявления главы государства — в материале РИА Новости.

Президент отметил, что Россия не может игнорировать сложившуюся ситуацию после одностороннего выхода США из соглашения, а также довольствоваться декларациями о миролюбии со стороны Вашингтона и его союзников.

"Россия считает необходимым, не откладывая, возобновить полноценные переговоры об обеспечении стратегической стабильности и безопасности. Мы к этому готовы", — заявил Путин.

По его словам, США могут возобновить ничем не сдерживаемую гонку вооружений.

"И чтобы избежать хаоса, в котором нет никаких правил, ограничений и законов, нужно еще раз взвесить все возможные опасные последствия и начать серьезный диалог без двусмысленностей и по существу", — отметил глава государства.

Зеркальный ответ

Вместе с тем он напомнил, что Россия не отказывается от односторонних обязательств по соблюдению договора.

Так, президент рассказал, что Москва не будет размещать РСМД там, где нет таких ракет американского производства. Он заверил, что разработка, производство и размещение ракет наземного базирования будут носить ответный и зеркальный характер.

Президент поручил Минобороны, МИД и Службе внешней разведки тщательно следить за шагами США по разработке, производству и размещению ракет средней и меньшей дальности.

По его словам, если Москва получит достоверную информацию о начале производства соответствующих систем в США, то незамедлительно приступит к полноформатной разработке аналогичных ракет.

"Естественно, для этого потребуется время. Реальные угрозы, возникающие для России в связи с выходом США из договора, будут надежно парироваться ракетами воздушного базирования — "Х-101" и "Кинжал", морского базирования — "Калибр", а также перспективными комплексами, включая гиперзвуковые системы типа "Циркон".

Вместе с тем глава государства заявил, что Россия рассчитывает на здравый смысл и чувство ответственности Вашингтона и его союзников перед своими народами и перед всем международным сообществом.

Российский президент подчеркнул, что действия Вашингтона сильнейшим образом осложнили ситуацию в мире, появились фундаментальные риски для всех.

"По нашему мнению, действия США неизбежно повлекут за собой девальвацию, расшатывание всей несущей конструкции глобальной безопасности, включая Договор о стратегических наступательных вооружениях и Договор о нераспространении ядерного оружия", — отметил он.

Договор о ракетах средней и меньшей дальности прекратил действие 2 августа.

Выход из ДРСМД и судьба СНВ-3

В начале года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия договора. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, и пока американская администрация не объявила, намерен ли Вашингтон его продлевать.