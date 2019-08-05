Путин рассказал, как Россия ответит на выход США из ДРСМД

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза из-за выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Ключевые заявления главы государства — в материале РИА Новости.
Президент отметил, что Россия не может игнорировать сложившуюся ситуацию после одностороннего выхода США из соглашения, а также довольствоваться декларациями о миролюбии со стороны Вашингтона и его союзников.
"Россия считает необходимым, не откладывая, возобновить полноценные переговоры об обеспечении стратегической стабильности и безопасности. Мы к этому готовы", — заявил Путин.
По его словам, США могут возобновить ничем не сдерживаемую гонку вооружений.
Вместе с тем он напомнил, что Россия не отказывается от односторонних обязательств по соблюдению договора.
Так, президент рассказал, что Москва не будет размещать РСМД там, где нет таких ракет американского производства. Он заверил, что разработка, производство и размещение ракет наземного базирования будут носить ответный и зеркальный характер.
Президент поручил Минобороны, МИД и Службе внешней разведки тщательно следить за шагами США по разработке, производству и размещению ракет средней и меньшей дальности.
По его словам, если Москва получит достоверную информацию о начале производства соответствующих систем в США, то незамедлительно приступит к полноформатной разработке аналогичных ракет.
Вместе с тем глава государства заявил, что Россия рассчитывает на здравый смысл и чувство ответственности Вашингтона и его союзников перед своими народами и перед всем международным сообществом.
Российский президент подчеркнул, что действия Вашингтона сильнейшим образом осложнили ситуацию в мире, появились фундаментальные риски для всех.
Договор о ракетах средней и меньшей дальности прекратил действие 2 августа.
В начале года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия договора. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, и пока американская администрация не объявила, намерен ли Вашингтон его продлевать.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что СНВ-3 вряд ли будет продлен, поскольку имеет недостатки. Россия, в свою очередь, неоднократно подчеркивала, что готова это обсудить. Президент США Дональд Трамп заявил о желании выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и Соединенными Штатами. В Пекине, однако, эту идею отвергли.