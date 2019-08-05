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РИА Новости

В ГИБДД рассказали, почему водители превышают скорость на дороге

Вчера, 16:49
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© РИА Новости / Евгений БиятовКамера фиксации нарушений правил дорожного движения
Камера фиксации нарушений правил дорожного движения
© РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Почти 20% российских водителей не считают зазорным превысить допустимую скорость на хорошей дороге в сухую погоду, свыше 15% не против положить стрелку спидометра на загородной трассе, сообщили в ГИБДД РФ со ссылкой на проведенный ведомством соцопрос.
"Самым частым условием, при котором водители могут позволить себе увеличить скорость сверх допустимой, стал вариант "на хорошей дороге при хорошей погоде", за него высказались 18,3% опрошенных. Превысить скорость на загородной трассе считают возможным 15,39% респондентов", - рассказали в Госавтоинспекции.
Кроме этого, каждый десятый водитель оправдывает превышение спешкой, а каждый 20-й просто "любит быстро ездить". При этом почти половина опрошенных водителей (49,76%) старается не превышать скорость вне зависимости от обстоятельств.
"Оправдывают превышение спешкой 10,65%. Процент лихачей среди опрошенных оказался самым низким – лишь 5,89% признались, что они в принципе любят быстро ездить, невзирая ни на какие обстоятельства и условия", - рассказали в ГИБДД.
Опрос проводился с 10 июля по 2 августа на сайте Госавтоинспекциии МВД России, участие в нем приняли 19 тысяч человек.
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