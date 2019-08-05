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РИА Новости

Путин рассказал о парировании угроз от выхода США из ДРСМД

Вчера, 16:40
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. До поступления в Вооруженные силы РФ ракет средней и меньшей дальности угрозы России из-за выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) будут парироваться уже существующими системами, говорится в заявлении президента РФ Владимира Путина.
Путин отметил, что при подтверждении завершения разработки и производства США ракет средней и меньшей дальности Россия будет вынуждена приступить к полноформатной разработке аналогичных ракет.
"Естественно, для этого потребуется время. До поступления таких систем на вооружение российской армии - реальные угрозы, возникающие для России в связи с выходом США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, будут надежно парироваться уже существующими у нас средствами: ракетами воздушного базирования - "Х-101" и "Кинжал", морского базирования - "Калибр", а также перспективными комплексами, включая гиперзвуковые системы типа "Циркон", - цитирует заявление пресс-служба Кремля.
Второго августа прекратил действие ДРСМД. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным. 20 июня 2019
Вчера, 16:14
Путин рассказал об ответе на производство РСМД в США
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, и пока американская администрация не объявила, намерен ли Вашингтон его продлевать. Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что СНВ-3 вряд ли будет продлен, поскольку имеет недостатки. Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что готова это обсудить. Президент США Дональд Трамп заявил о желании выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и Соединенными Штатами. В Пекине, однако, эту идею отвергли.
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Выход США из договора о РСМДДоговор о РСМДВладимир ПутинРоссияСШАВ мире
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