Путин рассказал о парировании угроз от выхода США из ДРСМД

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. До поступления в Вооруженные силы РФ ракет средней и меньшей дальности угрозы России из-за выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) будут парироваться уже существующими системами, говорится в заявлении президента РФ Владимира Путина.

Путин отметил, что при подтверждении завершения разработки и производства США ракет средней и меньшей дальности Россия будет вынуждена приступить к полноформатной разработке аналогичных ракет.

"Естественно, для этого потребуется время. До поступления таких систем на вооружение российской армии - реальные угрозы, возникающие для России в связи с выходом США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, будут надежно парироваться уже существующими у нас средствами: ракетами воздушного базирования - "Х-101" и "Кинжал", морского базирования - "Калибр", а также перспективными комплексами, включая гиперзвуковые системы типа "Циркон", - цитирует заявление пресс-служба Кремля.

Второго августа прекратил действие ДРСМД. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.