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РИА Новости

"Аэрофлот" подтвердил, что замгендиректора Зингман покинул компанию

Вчера, 16:37
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Вадим Зингман
Вадим Зингман
Вадим Зингман. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Замгендиректора крупнейшей российской авиакомпании "Аэрофлот" Вадим Зингман покинул компанию, подтвердили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
Ранее об уходе Зингмана РИА Новости сообщал источник в "Аэрофлоте".
"Вадим Зингман принял решение покинуть пост заместителя генерального директора по работе с клиентами со 2 августа", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в "Аэрофлоте" с уважением отнеслись к его решению уйти из компании.
"Он входил в управленческую команду "Аэрофлота" с 2009 года и оказал существенное влияние на развитие авиакомпании", - отметил собеседник.
Компания Аэрофлот - Российские авиалинии
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