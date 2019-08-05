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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Стала известна точная дата наступления Курбан-байрама

Вчера, 16:35
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВерующие на богослужении в честь праздника Курбан-Байрам у Московской соборной мечети
Верующие на богослужении в честь праздника Курбан-Байрам у Московской соборной мечети
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Совет улемов (исламских богословов) издал постановление, уточняющее точную дату начала Курбан-байрама - одного из двух главных мусульманских праздников, сообщает официальный сайт Духовного управления мусульман России (ДУМ РФ).
В этом году праздничные молитвы по случаю Курбан-байрама пройдут в мечетях по всей России 11 августа. Мусульмане пользуются лунно-солнечным календарем, по которому новый день наступает с заходом солнца и который "опережает" светский примерно на 10-11 дней. Из-за этого даты исламских праздников ежегодно сдвигаются, точное время их наступления вычисляют богословы.
"Десятый день месяца Зуль-хиджа и праздник Курбан-байрам наступят 11 августа. Одиннадцатый, двенадцатый и тринадцатый дни месяца Зуль-хиджа, дни ат-Ташрик (дни празднования Курбан-байрама - ред.), приходятся на 12, 13, 14 августа", - говорится в постановлении Совета улемов ДУМ РФ.
В первый день праздника, 11 августа, в Московской соборной мечети пройдет праздничный  намаз, который возглавит глава ДУМ РФ муфтий Равиль Гайнутдин. Начало богослужения - в 7 утра.
Праздник жертвоприношения Курбан-байрам (по-тюркски) или Ид аль-Адха (по-арабски) — один из главных праздников мусульман. Он отмечается в 10-й день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и продолжается три дня.    
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