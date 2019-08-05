Стала известна точная дата наступления Курбан-байрама

Верующие на богослужении в честь праздника Курбан-Байрам у Московской соборной мечети

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Совет улемов (исламских богословов) издал постановление, уточняющее точную дату начала Курбан-байрама - одного из двух главных мусульманских праздников, сообщает официальный сайт Духовного управления мусульман России (ДУМ РФ).

В этом году праздничные молитвы по случаю Курбан-байрама пройдут в мечетях по всей России 11 августа. Мусульмане пользуются лунно-солнечным календарем, по которому новый день наступает с заходом солнца и который "опережает" светский примерно на 10-11 дней. Из-за этого даты исламских праздников ежегодно сдвигаются, точное время их наступления вычисляют богословы.

"Десятый день месяца Зуль-хиджа и праздник Курбан-байрам наступят 11 августа. Одиннадцатый, двенадцатый и тринадцатый дни месяца Зуль-хиджа, дни ат-Ташрик (дни празднования Курбан-байрама - ред.), приходятся на 12, 13, 14 августа", - говорится в постановлении Совета улемов ДУМ РФ.

В первый день праздника, 11 августа, в Московской соборной мечети пройдет праздничный намаз, который возглавит глава ДУМ РФ муфтий Равиль Гайнутдин. Начало богослужения - в 7 утра.