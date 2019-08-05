В WWF не считают крупные российские ГЭС экологичными

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Всемирный фонд дикой природы (WWF) России призывает правительство РФ не оказывать поддержку крупным ГЭС в рамках государственной программы поддержки зеленой энергетики на 2025-2035 году из-за вреда, который они наносят экологии, заявили РИА Новости во Всемирном фонде дикой природы (WWF) России.
Ранее российские гидроэнергетики направили в правительство РФ предложения по развитию отрасли, они претендуют примерно на треть объемов обсуждаемой программы поддержки зеленой энергетики на 2025-2035 годы и просят отменить для ГЭС в этой программе ограничение по максимальной мощности. Обсуждение вопроса о включении крупных ГЭС в программу господдержки должно пройти в правительстве во вторник.
"Мы поддерживаем текущее решение по исключению крупной гидроэнергетики из списка ВИЭ (возобновляемых источников энергии - ред.), несмотря на то, что гидравлическая энергия – возобновляемый ресурс. И просим оставить его в силе", - говорится в сообщении WWF России.
Как пояснила РИА Новости координатор проектов WWF России по сохранению водных экосистем Оксана Никитина, возведение плотин приводит к изменению режима стока многих рек, деградации их водного биоразнообразия, потере нерестилищ рыб. Плотины наряду с другими антропогенными факторами приводят к обеднению и смене видового состава, которые делают водные экосистемы неустойчивыми к воздействию природных и антропогенных факторов. В результате нерегулярного затопления пойм при регулировании стока их земельный фонд подвергается массовому освоению и застройке.
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"Расположение рек с мощным неосвоенным гидроэнергетическим потенциалом в России не совпадает с социально-экономическим развитием территории, поэтому его освоение на 19% от возможного — теоретическая выкладка, которую не следует сравнивать с высокой степенью освоения гидропотенциала США, Великобритании, Германии и т.д. Кроме того, за прошедшие полвека оценки гидропотенциала изменились. К факторам его изменений относятся удорожание строительства гидротехнических сооружений, усиление экологических ограничений и нормативов, ужесточение требований к условиям проживания населения, переселяемого из зоны создаваемых водохранилищ, конкурентные обстоятельства", - уточнила Никитина.