Действия США приведут к расшатыванию глобальной безопасности, заявил Путин

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Действия США, которые привели к ликвидации Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), неизбежно повлекут за собой расшатывание глобальной безопасности, включая СНВ, говорится в заявлении президента РФ Владимира Путина.

"По нашему мнению, действия США, которые привели к ликвидации Договора о ракетах средней и меньшей дальности, неизбежно повлекут за собой девальвацию, расшатывание всей несущей конструкции глобальной безопасности, включая Договор о стратегических наступательных вооружениях и Договор о нераспространении ядерного оружия", - приводит текст заявления пресс-служба Кремля.

Второго августа прекратил действие ДРСМД. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.