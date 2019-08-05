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РИА Новости

Партия Бойко предложила создать в Раде комитет по решению проблем Донбасса

Вчера, 16:27
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖители Горловки у гаража, разрушенного вследствие обстрела. 8 июля 2019
Жители Горловки у гаража, разрушенного вследствие обстрела. 8 июля 2019
© РИА Новости / Сергей Аверин
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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" зарегистрировала на сайте Верховной рады петицию о создании в парламенте Украины комитета по вопросам комплексного решения проблем Донбасса, сообщила в понедельник пресс-служба политсилы на своем сайте.
"Оппозиционная платформа – За жизнь" выступает за создание в Верховной раде ІХ созыва профильного комитета по вопросам комплексного решения проблем Донецкой и Луганской областей. Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте Верховной рады, мы призываем политические партии, избранных депутатов и граждан Украины её поддержать", - говорится в заявлении.
В заявлении отмечается, что парламент может и должен выступить форвардом разработки законов, необходимых для политического урегулирования конфликта и возвращения страны к мирной жизни. "Деятельность профильного комитета Верховной рады будет способствовать координации работы различных органов власти, местных администраций с тем, чтобы содействовать реинтеграции временно неподконтрольных территорий, наладить восстановление пострадавшего от боевых действий региона и обеспечить первоочередные потребности его жителей", - добавили в партии.
Парламент рассмотрит петицию, если она наберет 25 тысяч голосов в течение трех месяцев.
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