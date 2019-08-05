Жителей Ачинска попросили готовиться к эвакуации из-за ЧП в воинской части

КРАСНОЯРСК, 5 авг - РИА Новости. Власти города Ачинска, недалеко от которого на территории воинской части произошел пожар и взрывы, просят жителей города подготовиться к эвакуации.
"Просьба подготовиться к эвакуации", - говорится в сообщении мэрии.
Вчера, 15:41"Как на войне". Очевидцы о взрывах в воинской части под АчинскомВ Красноярском крае прогремел взрыв на территории воинской части, сообщается о четырех пострадавших, в том числе ребенке. В эфире радио Sputnik жители Ачинска, который находится в двадцати километрах от части, рассказали об обстановке в городе.
Ранее в правительстве края сообщили, что в 17.00 (13.00 мск) на складе хранения артиллерийских боеприпасов в войсковой части, расквартированной в 5 километрах от поселка Каменка Ачинского района, произошел пожар и взрывы. Губернатор вылетел на место ЧП. Идет эвакуация жителей близлежащих деревень.