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РИА Новости

Момент взрыва на военном складе под Красноярском попал на видео

Вчера, 16:20
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео, на котором запечатлен момент взрыва на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края.
На записи слышен грохот, а затем показан огромный столб дыма, поднимающийся над деревьями.
По данным экстренных служб региона, в результате инцидента пострадали один ребенок и трое взрослых. В трех населенных пунктах проводится эвакуация.
Власти Ачинска рекомендовали жителям не ездить в сторону воинской части 74008, где слышны взрывы. В пресс-службе ЦВО сообщили, что произошло возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам.
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ЧП на военном складе в Красноярском краеКрасноярский крайПроисшествия
Популярные комментарии
Просто так военные склады никогда не загораются и не взрываются. Одним словом диверсия.
5 августа, 16:51
mail330
1020303
Не верится в совпадение местоположения
5 августа, 16:38
Komkov.sergey
610202
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