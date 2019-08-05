Момент взрыва на военном складе под Красноярском попал на видео

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Телеканал Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео, на котором запечатлен момент взрыва на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края.

На записи слышен грохот, а затем показан огромный столб дыма, поднимающийся над деревьями.

По данным экстренных служб региона, в результате инцидента пострадали один ребенок и трое взрослых. В трех населенных пунктах проводится эвакуация.