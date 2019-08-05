Источник рассказал, когда Турция может начать новую военную операцию в САР

АНТАКЬЯ, 5 авг - РИА Новости. Турция может начать военную операцию к востоку от Евфрата после мусульманского праздника Ид аль-Адха (Курбан байрам), 11 августа, сообщил РИА Новости турецкий военный источник.
"Турецкая армия может начать военную операцию (к востоку от Евфрата - ред.) после праздника Ид аль-Адха, соответствующего 11 августа", - заявил источник.
Ранее президент Турции заявлял, что Анкара готова начать операцию на востоке от Евфрата, а также в Манбидже против сил самообороны сирийских курдов, если США не выведут их оттуда. Позднее он сообщил, что решил отложить начало военной операции в Сирии после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом 14 декабря прошлого года, по итогам которого американский президент принял решение вывести войска из Сирии.