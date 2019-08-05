В Гонконге вооруженная металлическими палками группа напала на протестующих

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Группа людей в белых футболках, вооруженная металлическими палками, напала на протестующих в Гонконге, сообщает издание Группа людей в белых футболках, вооруженная металлическими палками, напала на протестующих в Гонконге, сообщает издание South China Morning Post

В июле во время массовых протестов в Гонконге на станции метро "Юаньлан" люди, также одетые в белые футболки и вооруженные металлическими прутами и палками, напали на пассажиров, которых посчитали демонстрантами. В результате пострадали 45 человек.

Thugs in action in North Point beating passersby and protesters. That is why the police are missing in action! Stay safe everyone! #antiELAB pic.twitter.com/OkkON89Tqj — Missy Lao (@missy_lao) August 5, 2019

Согласно изданию, на этот раз столкновения произошли в районе Норт-Пойнт. Спустя некоторое время протестующие начали окружать и ломать окна квартиры, где, по их мнению, скрываются нападавшие.

Противники законопроекта об экстрадиции утром в понедельник парализовали все транспортное сообщение в Гонконге, в том числе и движение экспрессов в международный аэропорт. После полудня они собрались в семи районах города и начали полномасштабную кампанию несотрудничества. Вместе с протестами также проходит и общегородская забастовка, к которой, как ожидается, присоединятся около 500 тысяч работников из 20 секторов бизнеса. К ней уже присоединились авиадиспетчеры и представители индустрии кино и искусства.

Ранее полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих, которые окружили здание одного из полицейских участков и бросали камни в сотрудников полиции. В настоящее время демонстрации и столкновения продолжаются по всему городу, тысячи демонстрантов оккупировали дороги и мосты, блокируя движение для автотранспорта.