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РИА Новости

Путин: Россия не может игнорировать положение дел после выхода США из ДРСМД

Вчера, 16:17
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. 5 августа 2019
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. 5 августа 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Россия не может игнорировать положение дел после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и довольствоваться декларациями о миролюбии со стороны Вашингтона и союзников, следует из заявления президента России Владимира Путина в связи с односторонним выходом США из ДРСМД.
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин в ближайшее время сделает заявление в связи с выходом Вашингтона из ДРСМД.
"Мы не можем игнорировать сложившееся положение дел, довольствоваться ничем не обеспеченными со стороны американских коллег и их союзников декларациями о миролюбии", - говорится в заявлении.
Второго августа прекратил действие ДРСМД. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.
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Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, и пока американская администрация не объявила, намерен ли Вашингтон его продлевать. Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что СНВ-3 вряд ли будет продлен, поскольку имеет недостатки. Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что готова это обсудить. Президент США Дональд Трамп заявил о желании выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и Соединенными Штатами. В Пекине, однако, эту идею отвергли.
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Выход США из договора о РСМДДоговор о РСМДВладимир ПутинРоссияСШАВ мире
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