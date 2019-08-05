Путин: Россия не может игнорировать положение дел после выхода США из ДРСМД

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Россия не может игнорировать положение дел после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и довольствоваться декларациями о миролюбии со стороны Вашингтона и союзников, следует из заявления президента России Владимира Путина в связи с односторонним выходом США из ДРСМД.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин в ближайшее время сделает заявление в связи с выходом Вашингтона из ДРСМД.

"Мы не можем игнорировать сложившееся положение дел, довольствоваться ничем не обеспеченными со стороны американских коллег и их союзников декларациями о миролюбии", - говорится в заявлении.

Второго августа прекратил действие ДРСМД. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.