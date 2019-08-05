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РИА Новости

Число погибших при взрыве в Каире возросло до 20

Вчера, 16:14
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© REUTERS / Shokry HusseinЛюди пытаются загасить огонь после взрыва возле Национального института рака, Каир, Египет. 4 августа 2019
Люди пытаются загасить огонь после взрыва возле Национального института рака, Каир, Египет. 4 августа 2019
© REUTERS / Shokry Hussein
КАИР, 5 авг - РИА Новости. Число погибших при взрыве, предположительно, кислородного баллона в центре Каира в минувшее воскресенье, увеличилось до двадцати, говорится на странице министерства здравоохранения Египта в сети Facebook. Пострадавшими числятся еще 47 человек.
Ранее сообщалось о 19 погибших и 32 пострадавших.
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Вчера, 15:41
"Как на войне". Очевидцы о взрывах в воинской части под АчинскомВ Красноярском крае прогремел взрыв на территории воинской части, сообщается о четырех пострадавших, в том числе ребенке. В эфире радио Sputnik жители Ачинска, который находится в двадцати километрах от части, рассказали об обстановке в городе.
Как предварительно сообщило МВД, столкновение автомашин, возможно, спровоцировало взрыв кислородного баллона на шоссе у набережной в районе Маньял в центральной части египетской столицы в непосредственной близости от Национального института онкологии. Начался пожар. Пациенты медучреждения были эвакуированы в другие больницы. От взрыва серьезно пострадал фасад здания. Правительство уже распорядилось в кратчайшие сроки отремонтировать институт. Египетские силовики продолжают выяснять причины произошедшего.
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