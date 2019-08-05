Число погибших при взрыве в Каире возросло до 20

КАИР, 5 авг - РИА Новости. Число погибших при взрыве, предположительно, кислородного баллона в центре Каира в минувшее воскресенье, увеличилось до двадцати, говорится на странице министерства здравоохранения Египта в сети Facebook. Пострадавшими числятся еще 47 человек.
Ранее сообщалось о 19 погибших и 32 пострадавших.
Вчера, 15:41"Как на войне". Очевидцы о взрывах в воинской части под АчинскомВ Красноярском крае прогремел взрыв на территории воинской части, сообщается о четырех пострадавших, в том числе ребенке. В эфире радио Sputnik жители Ачинска, который находится в двадцати километрах от части, рассказали об обстановке в городе.
Как предварительно сообщило МВД, столкновение автомашин, возможно, спровоцировало взрыв кислородного баллона на шоссе у набережной в районе Маньял в центральной части египетской столицы в непосредственной близости от Национального института онкологии. Начался пожар. Пациенты медучреждения были эвакуированы в другие больницы. От взрыва серьезно пострадал фасад здания. Правительство уже распорядилось в кратчайшие сроки отремонтировать институт. Египетские силовики продолжают выяснять причины произошедшего.