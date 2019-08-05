В Красноярском крае эвакуируют три населенных пункта и детский лагерь

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Около одной тысячи человек эвакуируют из трех населенных пунктов и детского лагеря в Ачинском районе Красноярского края из-за взрывов на складе хранения боеприпасов на территории воинской части, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.

"Эвакуация проводится в трех населенных пунктах: Заборка – 67 человек, Малый Улуй – 430 человек, Каменка – 153 человека и детский лагерь – 257 детей, 66 взрослых", - сказал собеседник агентства.

По его словам, для эвакуации людей задействованы 20 автобусов и одна вахтовка на базе грузовой автомашины "Урал".

По данным МЧС, в тушении пожара на складе хранения боеприпасов участвуют четыре пожарных расчета от воинской части. Кроме того, на место отправлены подразделения Ачинского пожарного гарнизона. Со станции Ачинск и станции Ужур выехали два пожарных поезда.