Путин поручил следить за разработкой, производством и размещением ракет США

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минобороны, МИД и СВР РФ тщательно следить за дальнейшими шагами США по разработке, производству и размещению ракет средней и меньшей дальности, следует из заявления российского лидера в связи с односторонним выходом США из ДРСМД.

"Учитывая возникшую ситуацию, поручаю Министерству обороны и Министерству иностранных дел, Службе внешней разведки России внимательно, самым тщательным образом наблюдать за дальнейшими шагами США по разработке, производству и размещению ракет средней и меньшей дальности", - говорится в заявлении.

Второго августа прекратил действие ДРСМД. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.