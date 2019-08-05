Парламент самопровозглашеного Косово распустят 22 августа

БЕЛГРАД, 5 авг – РИА Новости. Заседание парламента самопровозглашенной республики Косово, посвященное его самороспуску, состоится 22 августа, сообщил спикер парламента и председатель правящей Демократической партии Косово (ДПК) Кадри Весели.

Бывший полевой командир Освободительной армии Косово (ОАК) и нынешний "премьер" Рамуш Харадинай 19 июля подал в отставку и затем добровольно отправился в Гаагу. Там он предстал перед специальной прокуратурой международного суда по преступлениям в Косово, но по совету адвокатов воспользовался правом сохранять молчание. В ночь на 26 июля он вернулся в Приштину из Гааги и заявил, что продолжит возглавлять кабмин, несмотря на уход в отставку. Харадинай также призвал "президента" Хашима Тачи назначить дату внеочередных выборов, а конституционный суд – дать правовую трактовку ситуации с отставкой.

Спикер парламента провел в понедельник заседание президиума заксобрания, чтобы обсудить его роспуск для проведения внеочередных выборов.

"На сегодняшнем заседании президиума на основе консенсуса было принято решение, что днем роспуска парламента станет 22 августа. Это решение, которое отвечает интересам граждан страны. Я благодарю все парламентские группы, которые откликнулись на мой запрос о дате роспуска заксобрания, чтобы проложить путь для президента страны, который после нашего решения назначит дату выборов", - заявил Весели в эфире Радио и телевидения Косово.

Экс-премьер Харадинай назвал решение президиума парламента "конституционным и законным". Депутат оппозиционного движения "Самоопределение" Альбулена Хаджиу написала в Facebook, что дата самороспуска "слишком далеко, а выборы должны быть назначены как можно раньше".

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.