Путин заявил о готовности к переговорам по стратегической безопасности

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Россия считает необходимым и готова без промедления возобновить полноценные переговоры по стратегической стабильности и безопасности, говорится в заявлении президента РФ Владимира Путина в связи с односторонним выходом США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

"Россия считает необходимым, не откладывая, возобновить полноценные переговоры об обеспечении стратегической стабильности и безопасности. Мы к этому готовы", - говорится в заявлении.

Второго августа прекратил действие ДРСМД. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.