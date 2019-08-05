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РИА Новости

Личный состав воинской части в Красноярском крае укрыли в бомбоубежище

Вчера, 16:04
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© сообщество "Подслушано в Ачинске" в сети ВКонтактеВзрыв в Ачинском районе Красноярского края. Стоп-кадр видео очевидца
Взрыв в Ачинском районе Красноярского края. Стоп-кадр видео очевидца
© сообщество "Подслушано в Ачинске" в сети ВКонтакте
КРАСНОЯРСК, 5 авг - РИА Новости. Территория воинской части под Ачинском в Красноярском крае, где произошел пожар со взрывами, оцеплена, личный состав размещен в бомбоубежище, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора.
По словам собеседника агентства, в 17.00 (13.00 мск) на складе хранения артиллерийских боеприпасов в войсковой части, расквартированной в 5 километрах от поселка Каменка Ачинского района, "произошло возгорание, приведшее к взрывам боеприпасов". Губернатор вылетел на место ЧП.
"Территория оцеплена. В ликвидации пожара принимают участие специальные воинские подразделения и техника. Личный состав воинской части укрыт в бомбоубежище", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на месте происшествия находятся глава поселка Каменка Сергей Карелин, глава Ачинска Илай Ахметов, представители территориальных подразделений МЧС и МВД. Из Ачинска прибыли пожарные машины и автобусы, которые могут потребоваться в случае эвакуации жителей близлежащих населенных пунктов.
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