Личный состав воинской части в Красноярском крае укрыли в бомбоубежище

КРАСНОЯРСК, 5 авг - РИА Новости. Территория воинской части под Ачинском в Красноярском крае, где произошел пожар со взрывами, оцеплена, личный состав размещен в бомбоубежище, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора.

По словам собеседника агентства, в 17.00 (13.00 мск) на складе хранения артиллерийских боеприпасов в войсковой части, расквартированной в 5 километрах от поселка Каменка Ачинского района, "произошло возгорание, приведшее к взрывам боеприпасов". Губернатор вылетел на место ЧП.

"Территория оцеплена. В ликвидации пожара принимают участие специальные воинские подразделения и техника. Личный состав воинской части укрыт в бомбоубежище", - сказал собеседник агентства.