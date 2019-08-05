Путин провел оперативное совещание Совбеза из-за выхода США из ДРСМД

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совета безопасности, основной темой которого стал односторонний выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщили в пресс-службе Кремля.
Ожидается, что в ближайшее время президент сделает заявление по этому вопросу, добавили в пресс-службе президента.
Кроме того, по информации пресс-службы, на совещании обсуждались вопросы, связанные с ликвидацией последствий погодных явлений в Сибири и Иркутской области, актуальные вопросы социально-экономической повестки дня.
В совещании приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
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