Путин провел оперативное совещание Совбеза из-за выхода США из ДРСМД

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совета безопасности, основной темой которого стал односторонний выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщили в пресс-службе Кремля.

Ожидается, что в ближайшее время президент сделает заявление по этому вопросу, добавили в пресс-службе президента.

Кроме того, по информации пресс-службы, на совещании обсуждались вопросы, связанные с ликвидацией последствий погодных явлений в Сибири и Иркутской области, актуальные вопросы социально-экономической повестки дня.