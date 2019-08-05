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РИА Новости

Путин провел оперативное совещание Совбеза из-за выхода США из ДРСМД

Вчера, 16:02
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. 5 августа 2019
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. 5 августа 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совета безопасности, основной темой которого стал односторонний выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщили в пресс-службе Кремля.
Ожидается, что в ближайшее время президент сделает заявление по этому вопросу, добавили в пресс-службе президента.
Кроме того, по информации пресс-службы, на совещании обсуждались вопросы, связанные с ликвидацией последствий погодных явлений в Сибири и Иркутской области, актуальные вопросы социально-экономической повестки дня.
В совещании приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
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