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РИА Новости
Война в Сирии

Эксперт назвал условия для стабилизации ситуации в Идлибе

Вчера, 16:00
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкГуманитарный коридор Абу-Духур в провинции Идлиб
Гуманитарный коридор Абу-Духур в провинции Идлиб
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Гуманитарный коридор Абу-Духур в провинции Идлиб. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Стабилизация в зоне деэскалации сирийской провинции Идлиб возможна при условии достижения договоренности с Турцией, в частности, по созданию буферной зоны на севере региона, считает военный эксперт, директор Центра общественно-политических исследований Владимир Евсеев.
На прошлой неделе на фоне переговоров по Сирии в столице Казахстана Нур-Султане Дамаск заявил о начале режима прекращения огня в зоне деэскалации в Идлибе при условии соблюдения вооруженными бандформированиями сочинских договоренностей РФ и Турции от сентября 2018 года, включая отвод тяжелого и среднего вооружения на 20 километров от линии соприкосновения.
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Выступая на круглом столе в МИА "Россия сегодня" по итогам астанинской встречи, эксперт отметил, что Турция играет существенную роль в обеспечении стабильности в Идлибе и завершения формирования зоны деэскалации. Так, он напомнил, что только за полтора месяца, по данным Москвы, ВКС РФ в зоне деэскалации уничтожили 11 танков, 17 БМП и 12 реактивных систем залпового огня.
"Вы знаете, я могу сказать следующее, что возможность поддерживать бронетанковую технику и артиллерию, включая реактивную, невозможно при закрытой границе с Турцией. Более того, на территории провинции Идлиб должны как минимум существовать пункты по восстановлению бронетехники, по ремонту, по доставке боеприпасов с территории Турции. Что это значит – что в этой зоне можно воевать бесконечно, если она постоянно будет подпитываться со стороны Турции", - заявил эксперт.
Он отметил, что Турция, по его мнению, планирует создать буферную зону в провинции Идлиб, с чем, считает эксперт, соглашаются и другие стороны, поскольку это позволило бы избежать бегства боевиков из провинции под давлением сирийской армии.
"Конечно, это будет незаконно, конечно, это будет нарушение территориальной целостности САР, но это позволит значительно уменьшить зону деэскалации Идлиб, что является неизбежным с моей точки зрения", - продолжил эксперт.
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По его словам, "только ограничение поставок вооружений через турецкую границу может привести к возможности освобождения этой зоны".
"В противном случае, если Турция будет и дальше активно помогать боевикам в этой зоне, то воевать там можно еще в течение многих месяцев, тем более что частично население активно поддерживает боевиков, то есть у них очень активная база и организованное тыловое обеспечение. ...Я вижу единственную возможность по освобождению зоны деэскалации – это достижение некой договоренности с Турцией, а они могут быть, как я сказал, скорее всего, в создании буферной зоны и согласии Турции на сокращение зоны деэскалации Идлиб", - добавил эксперт.
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