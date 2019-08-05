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РИА Новости

Глава района Абхазии рассказал об угрозах со стороны Тбилиси

Вчера, 15:55
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© РИА Новости / Михаил Мордасов / Перейти в фотобанкНаблюдательный пункт пограничной заставы на абхазско-грузинской границе
Наблюдательный пункт пограничной заставы на абхазско-грузинской границе
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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ГАЛ (Абхазия), 5 авг - РИА Новости. Угроз для Абхазии со стороны Тбилиси сейчас не меньше, чем во времена президентства Михаила Саакашвили, считает глава приграничного с Грузией Галского района Абхазии Темур Надарая.
"В последнее время правительство Грузии от явной грубой силы дистанцируется, но ведет активную борьбу на информационном поле - за умы, за тех же абитуриентов. Получается, сегодня политика грузинских властей более гибкая... но в реальности угрозы, которые идут со стороны Грузии. не меньше, чем были во времена Саакашвили", - заявил Надарая РИА Новости.
Он напомнил, что в конце июня Абхазия ввела временное ограничение на пересечение государственной границы с Грузией, как заявила служба государственной безопасности (СГБ) "из-за массовых протестных акций провокационного характера, затрагивающих государственность республики Абхазия". Ограничение действует до сих пор.
Как отметил Надарая, это решение было принято руководством республики "после известных событий", которые произошли в Грузии в июне, после того, как Россия решила прекратить с этой страной авиасообщение.
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"Первые два дня граница была закрыта, никто не пропускался без спецразрешения службы государственной безопасности Абхазии. Потом женщинам, детям и пенсионерам разрешили проходить. Запрет распространился только на мужчин от 18 до 60 лет, для того, чтобы они поменьше участвовали в антиабхазских, антироссийских митингах и акциях в Грузии", - рассказал собеседник агентства.
Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны. На фоне этих событий президент РФ Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля и рекомендовавший туроператорам и агентам не продавать путевки в эту страну.
Россия 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Тбилиси отказывается признавать независимость республик.
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