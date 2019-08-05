Названы лучшие сериалы года

Кадр из фильма "Лучше звоните Солу"

© Предоставлено пресс-службой "Амедиатека" Кадр из фильма "Лучше звоните Солу"

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. В США прошла ежегодная американская премия Ассоциации телевизионных критиков, на которой вручают награды за выдающиеся достижения в области телевидения. Об этом сообщает издание В США прошла ежегодная американская премия Ассоциации телевизионных критиков, на которой вручают награды за выдающиеся достижения в области телевидения. Об этом сообщает издание Collider

Главным призером церемонии стало шоу "Дрянь" Тима Киркби и Гарри Брэдбира. Оно получило награды в номинациях "Сериал года" и "Лучший комедийный проект". Кроме того, исполнительница главной роли Фиби Уоллер-Бридж получила награду за лучшую актерскую игру в комедийном жанре.

Приз за лучший мини-сериал получил "Чернобыль" Крейга Мэзина. Приквел телехита "Во все тяжкие" — "Лучше звоните Солу" — был удостоен награды как главный драматический проект.

Жюри также отметило комедийный сериал "Жизни матрешки", получивший четыре номинации, как выдающуюся новинку.

Актриса из мини-сериала "Фосси/Вердон" Мишель Уильямс получила награду за лучшую игру в драматическом проекте.

Шоу "Дедвуд" и его сценариста Дэвида Милча наградили за вклад в развитие телевидения.