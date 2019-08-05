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РИА Новости

Названы лучшие сериалы года

Вчера, 16:14
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© Предоставлено пресс-службой "Амедиатека"Кадр из фильма "Лучше звоните Солу"
Кадр из фильма Лучше звоните Солу
© Предоставлено пресс-службой "Амедиатека"
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. В США прошла ежегодная американская премия Ассоциации телевизионных критиков, на которой вручают награды за выдающиеся достижения в области телевидения. Об этом сообщает издание Collider.
Главным призером церемонии стало шоу "Дрянь" Тима Киркби и Гарри Брэдбира. Оно получило награды в номинациях "Сериал года" и "Лучший комедийный проект". Кроме того, исполнительница главной роли Фиби Уоллер-Бридж получила награду за лучшую актерскую игру в комедийном жанре.
Приз за лучший мини-сериал получил "Чернобыль" Крейга Мэзина. Приквел телехита "Во все тяжкие" — "Лучше звоните Солу" — был удостоен награды как главный драматический проект.
Жюри также отметило комедийный сериал "Жизни матрешки", получивший четыре номинации, как выдающуюся новинку.
Кадр из 3 сезона сериала Очень странные дела
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Актриса из мини-сериала "Фосси/Вердон" Мишель Уильямс получила награду за лучшую игру в драматическом проекте.
Шоу "Дедвуд" и его сценариста Дэвида Милча наградили за вклад в развитие телевидения.
Лучшим новостным и информационным проектом критики признали скандальный многосерийный документальный фильм "Покидая Неверленд" о певце и композиторе Майкле Джексоне.
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