Советник Зеленского призвал не снимать блокировку с российских соцсетей

Ранее, 19 июля, издание "Обозреватель" сообщило, что часть провайдеров на Украине открыли доступ к социальной сети "ВКонтакте" и сайтам РИА Новости, ТАСС, НТВ. Корреспонденты РИА Новости проверили эту информацию, но сайты, о которых шла речь в статье, не открывались.

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины, в частности, в участии в конфликте в Донбассе, шпионаже, кибератаках, и даже поставках украинских ракетных двигателей в КНДР, а также в попытке "похитить княжну Анну Ярославну". В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия эти обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.