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РИА Новости

Советник Зеленского призвал не снимать блокировку с российских соцсетей

Вчера, 15:53
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваИконки социальных сетей на экране смартфона
Иконки социальных сетей на экране смартфона
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Иконки социальных сетей на экране смартфона. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Советник президента Украины Владимира Зеленского Михаил Федоров заявил, что не рекомендует снимать блокировку с российских соцсетей "Одноклассники" и "Вконтакте" из-за контента, который якобы негативно влияет на украинцев.
Власти Украины в мае 2017 года запретили доступ к "Одноклассникам", "Вконтакте", "Яндексу" и Mail.ru. В МИД РФ считают, что с помощью запрета соцсетей Киев хочет блокировать альтернативные источники информации.
"Могу сказать свое личное мнение. Я бы не рекомендовал снимать блок с "Одноклассников" и "Вконтакте", потому что не вижу в этом целесообразности. Там достаточно много контента, который негативно влияет на украинцев", - сказал Федоров в интервью украинскому изданию "Лига.Новости".
Ранее, 19 июля, издание "Обозреватель" сообщило, что часть провайдеров на Украине открыли доступ к социальной сети "ВКонтакте" и сайтам РИА Новости, ТАСС, НТВ. Корреспонденты РИА Новости проверили эту информацию, но сайты, о которых шла речь в статье, не открывались.
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Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины, в частности, в участии в конфликте в Донбассе, шпионаже, кибератаках, и даже поставках украинских ракетных двигателей в КНДР, а также в попытке "похитить княжну Анну Ярославну". В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия эти обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.
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