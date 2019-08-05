Сергей Лазарев выложил в Сеть клип о "потерянной любви"

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Сергей Лазарев разместил на YouTube клип на песню "Лови", снятый Олегом Шевчишиным.
"Это история человека, который нашел и потерял свою любовь в городе неоновых огней. Каждый раз, возвращаясь туда, он надеется встретить ее вновь", - описали ролик его создатели.
В клипе Лазарев прогуливается вдоль океана, мимо небоскребов, грустит за рулем красного "Мустанга".
"Класс! Олежка Шевчишин! Обожаю эту песню", - одним из первых прокомментировал новое видео певец Влад Топалов.