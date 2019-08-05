Сирийская армия возобновила боевые действия в Идлибе

Военнослужащие сирийской армии в пригороде Дамаска Джоббар, где идут бои с мятежниками

БЕЙРУТ, 5 авг — РИА Новости. Сирийская армия объявила о возобновлении военной операции против террористов в провинции Идлиб.

Как заявило командование сирийских Вооруженных сил, решение возобновить огонь было принято в связи с несоблюдением боевиками режима перемирия и невыполнением Анкарой российско-турецких договоренностей, достигнутых в прошлом году в Сочи.

"Армия будет отвечать на любую агрессию на основании своих конституционных обязанностей по защите сирийского народа и обеспечению его безопасности", — цитирует военных сирийское государственное телевидение Ikhbariya .

Первого августа, во время переговоров по Сирии в Нур-Султане, было подписано соглашение о режиме прекращения огня в зоне деэскалации в Идлибе. В том числе речь шла об отводе вооружений на 20 километров от линии соприкосновения.