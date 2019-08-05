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РИА Новости
Война в Сирии

Сирийская армия возобновила боевые действия в Идлибе

Вчера, 15:51
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкВоеннослужащие сирийской армии в пригороде Дамаска Джоббар, где идут бои с мятежниками
Военнослужащие сирийской армии в пригороде Дамаска Джоббар, где идут бои с мятежниками
© РИА Новости / Андрей Стенин
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БЕЙРУТ, 5 авг — РИА Новости. Сирийская армия объявила о возобновлении военной операции против террористов в провинции Идлиб.
Как заявило командование сирийских Вооруженных сил, решение возобновить огонь было принято в связи с несоблюдением боевиками режима перемирия и невыполнением Анкарой российско-турецких договоренностей, достигнутых в прошлом году в Сочи.

"Армия будет отвечать на любую агрессию на основании своих конституционных обязанностей по защите сирийского народа и обеспечению его безопасности", — цитирует военных сирийское государственное телевидение Ikhbariya.

Первого августа, во время переговоров по Сирии в Нур-Султане, было подписано соглашение о режиме прекращения огня в зоне деэскалации в Идлибе. В том числе речь шла об отводе вооружений на 20 километров от линии соприкосновения.
Однако уже на следующий день Дамаск обвинил Анкару в невыполнении своих обязательств.
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Война в СирииСирияВ мире
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Там же зона перемирия. Гаранты Россия, Турция и Иран. Асад что-то совсем берега попутал.
5 августа, 15:52
Павел Иванов
3120037
И следом конница пустилась, Убийством тупятся мечи, И падшими вся степь покрылась Как роем черной саранчи.
5 августа, 16:04
vvab6
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