Сирийская армия возобновила боевые действия в Идлибе

БЕЙРУТ, 5 авг — РИА Новости. Сирийская армия объявила о возобновлении военной операции против террористов в провинции Идлиб.
Как заявило командование сирийских Вооруженных сил, решение возобновить огонь было принято в связи с несоблюдением боевиками режима перемирия и невыполнением Анкарой российско-турецких договоренностей, достигнутых в прошлом году в Сочи.
"Армия будет отвечать на любую агрессию на основании своих конституционных обязанностей по защите сирийского народа и обеспечению его безопасности", — цитирует военных сирийское государственное телевидение Ikhbariya.
Первого августа, во время переговоров по Сирии в Нур-Султане, было подписано соглашение о режиме прекращения огня в зоне деэскалации в Идлибе. В том числе речь шла об отводе вооружений на 20 километров от линии соприкосновения.
Однако уже на следующий день Дамаск обвинил Анкару в невыполнении своих обязательств.