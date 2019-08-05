Девушка раскрыла измену парня с помощью одной детали на фото

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Девушка узнала о неверности парня благодаря одной детали на снимке. Об этом Девушка узнала о неверности парня благодаря одной детали на снимке. Об этом пишет портал Bored Panda.

Кени Хайес заметила фотографию возлюбленного в объятиях незнакомки в соцсетях и немедленно потребовала от него объяснений. Однако он настаивал, что снимок сделан очень давно.

Девушка решила поделиться переживаниями с подписчиками, но те не поверили оправданиям парня. Комментаторы заметили, что один из журналов на заднем плане выпущен в феврале этого года. В обсуждении приняла участие и изображенная на фотографии "разлучница". Она заявила, что рассталась с молодым человеком лишь три недели назад и не знала, что он находится в отношениях. Девушка даже скинула подтверждение того, что он давал ей деньги.

Многих пользователей удивил уровень сплоченности, который показали в соцсетях, чтобы разоблачить парня.

"Сколько серий "Закона и порядка" нужно посмотреть, чтобы вычислить измену по журналу на снимке?" — удивился @KushOganja.

"Полиции следует писать о нераскрытых делах в твиттере", — считает @StaceyHarkey.

"Женщины могут быть чертовски крутыми детективами, когда хотят что-то узнать", — пошутила @marissaadelina5.

При этом некоторые комментаторы не поверили словам девушки на снимке.

"Теперь понятно, почему она закрыла его лицо эмодзи", — написала @_ItssMishon.