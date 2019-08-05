Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-05T15:45Z
https://ria.ru/20190805/1557181576.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155554/86/1555548634_0:0:579:325_1036x0_80_0_0_f0b7523f8bb5c7f9c1523193e0a30d69.jpg
РИА Новости
Религия и мировоззрение

В УПЦ заявили о появлении "черных регистраторов", помогающих "новой церкви"

Вчера, 15:45
257
© Фото : Храм святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова Храм святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, село Бохоники
Храм святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, село Бохоники
© Фото : Храм святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова
Храм святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, село Бохоники. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. На Украине появились так называемые "черные регистраторы" при областных органах власти, которые с помощью фальшивых документов осуществляют перерегистрацию общин канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в юрисдикцию "новой церкви", заявил управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварский Антоний.
В связи с признанием Константинопольским патриархатом украинских раскольников давление на каноническую церковь на Украине значительно усилилось. В УПЦ заявляют об открытой дискриминации и гонениях со стороны властей, членов националистических группировок и раскольнических структур, а также об информационной кампании против нее в украинских СМИ. Захваты храмов канонической церкви, преследование священнослужителей, арест земель, где находятся монастыри УПЦ – таким образом украинские власти выполняют обещание об "исключительно мирном и добровольном переходе приходов, в четкой определенной законом процедуре".
"Появился такой феномен, как "черные регистраторы". Специалисты, которые при ОГА (областная госадминистрация - ред.) незаконно, на основании фальшивых и подложных документов, перерегистрируют наши общины в юрисдикцию ПЦУ", - сообщил митрополит Антоний в интервью украинскому изданию "Вести".
Как он отметил, итогом создания "новой церкви" стал "прямой силовой захват более ста храмов" канонической УПЦ. Кроме того, митрополит заявил, что за последние полгода были отмечены многочисленные случаи незаконной перерегистрации общин Украинской церкви в юрисдикцию раскольников силами местной власти.
Андреевская церковь в Киеве. Верховная рада Украины приняла закон о передаче церкви в постоянное пользование Константинопольскому патриархату
12 июля, 03:11
Варфоломей обложил приходы "новой церкви" Украины данью, рассказали в УПЦ
Вместе с тем, по словам представителя УПЦ, первым шагом к религиозному примирению на Украине должно стать как раз возвращение захваченных храмов. "Вопрос принципиальный, за проблемой стоят судьбы простых людей, которых в один момент вышвырнули из их родных храмов на улицу", - пояснил митрополит Антоний.
"Новая церковь" Украины была образована на "объединительном соборе" в Киеве в декабре 2018 года в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших на Украине. Главой новой "автокефальной церкви" стал "митрополит" Епифаний Думенко. Каноническая Украинская православная церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий, отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания другими поместными церквями едва ли выполнимой задачей.
Константинопольский патриарх Варфоломей 6 января передал Киеву томос об автокефалии "новой церкви". Как следует из документа, ее юрисдикция ограничивается территорией Украины, она не может ставить епископов или основывать парафии (приходы) за границей. Есть и другие ограничения, которые делают новую структуру зависимой от Константинополя. В Русской православной церкви такую "автокефалию" назвали "пустышкой", а день подписания томоса — трагическим в истории вселенского православия.
000040
Обсудить 0
Религия и мировоззрениеСитуация вокруг УПЦУкраинская православная церковьУкраина
Рекомендуем
Выдача российских паспортов гражданам ДНР и ЛНР
Эстония отказалась признавать выданные жителям Донбасса российские паспорта
РИА
Новости
Наблюдательный пункт пограничной заставы на абхазско-грузинской границе
Глава района Абхазии рассказал об угрозах со стороны Тбилиси
Иконки социальных сетей на экране смартфона
Советник Зеленского призвал не снимать блокировку с российских соцсетей
Хельсинки
В Финляндии вышла книга, развенчивающая миф о жертвах репрессий в Карелии
Лента
новостей
Андрей Богдан
Антикоррупционное бюро Украины завело дело после заявления Богдана
Военнослужащие сирийской армии в пригороде Дамаска Джоббар, где идут бои с мятежниками
Сирийская армия возобновила боевые действия в Идлибе
Сгоревший автомобиль на месте гибели фотокорреспондента МИА Россия сегодня Андрея Стенина
В ДНР определили предварительный круг подозреваемых в гибели Стенина
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
Ассоциация юристов России прокомментировала провокации перед выборами в МГД
Агитационный плакат партии Владимира Зеленского Слуга Народа
Советник Зеленского предложил создать IT министерство
Военнослужащие поднимают флаг НАТО
НАТО объяснила причины расширения деятельности альянса после холодной войны
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генсек НАТО признал растущее технологическое лидерство Китая
Фотография, опубликованная пользователем rhiannatxylor в Twitter
Девушка раскрыла измену парня с помощью одной детали на фото
Пригород Дамаска Дума
Конституционный комитет Сирии не гарантирует успеха, считают эксперты
Экс-президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований Украины
В Берлине прокомментировали слова Порошенко о Минских соглашениях
Денежные купюры и монеты США и Украины
На Украине расследуют схемы отмывания денег через облигации госзайма
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:38В Магадане несколько самолетов не смогли приземлиться из-за сильного дождя
09:33Экс-главу аэропорта Якутска посадили за взятки "на благородные цели"
09:33Итальянские фермеры рассказали о последствиях от российского продэмбарго
09:25АвтоВАЗ сообщил о росте продаж в России с начала года
09:21Глава Приамурья поручил ускорить выплаты пострадавшим от паводка
09:17Под Таманью два человека погибли при столкновении легковушки с грузовиком
09:17Эксперт оценил ежегодные потери Франции из-за российского продэмбарго
09:16Госслужащие попросили увеличить размер суточных выплат в командировках
09:14В Ачинске открыли пункт приема для пострадавших после ЧП на военном складе
09:12Около 16 тысяч человек эвакуировали после взрывов на складе под Ачинском
09:11Дело о гибели Стенина предварительно квалифицировали как убийство
09:10Ил-76 совершил разведку над местом пожара на арсенале под Ачинском
09:09На Дальнем Востоке за сутки сгорело свыше 15 тысяч гектаров леса
09:08В США нашли подлодку, пропавшую почти 80 лет назад
09:07В Торонто семь человек пострадали при стрельбе в ночном клубе
09:07В ДНР определили предварительный круг подозреваемых в гибели Стенина
09:00Ученые нашли способ снизить количество пожаров в горнопромышленных районах
09:00Прорыв в биоинженерии: найден способ управлять токсичностью наночастиц
09:00"Кому нужен чистый воздух в тюрьме": как бизнес будет следить за экологией
08:57На берегу Байкала закрыли детский палаточный лагерь из-за антисанитарии
Лента новостейМолния